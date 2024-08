Petro lanzó alarmante vaticinio para Colombia: dijo que en siete años el país viviría el “apocalipsis de la energía”, ¿por qué?

También aseguró en su intervención: “A partir del 2013 no hemos vuelto, en realidad, a tener los precios ni del petróleo ni del carbón que se experimentaron en esa época. Los niveles de producción más o menos han descendido, algunos, el carbón no. Tenemos reservas como para tres mil años”.

“Pero vendemos cada vez menos carbón y no es por un decreto del gobierno, ni una sola política pública explica por qué cada vez vendemos menos carbón desde la Nación. Y algo menos radical sucede con el petróleo. ¿Por qué vendemos cada vez menos carbón?, ¿por qué nos está pasando lo mismo que al café, pero desde una economía extractivista, poco intensiva en trabajo? Porque no nos lo compran”, anotó Petro.

Y avanzó en su tesis: “Así de simple, el mundo no está comprando el mismo carbón que antes nos compraba. Y la tendencia no es coyuntural, es permanente. La línea seguirá continuamente hacia abajo, la demanda por carbón continuamente bajará hasta llegar a una tendencia de cero. ¿Serán 50 años? No. ¿Serán 20 años? No. Siete años a lo más. Y el petróleo, aunque más débilmente, seguirá la misma tendencia”.