Presidente Gustavo Petro encendió el debate al señalar que la extracción de petróleo y carbón “no necesita mucho trabajo”

En ese escenario, el mandatario encendió el debate, al señalar en pleno discurso, que la extracción de petróleo y carbón no requiere de mucha trabajo, comparado con otras ramas de producción que tiene Colombia.

“Es un mundo de extracción, no de producción. Extraer lo que ya está en el suelo, no producir lo que no está en el suelo y hay que hacer a partir del trabajo. Hay una gran diferencia en esos dos conceptos”, sostuvo Petro.