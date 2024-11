Petro no dio su brazo a torcer y defendió designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz: “No es un regalo”

No obstante, el primer mandatario, le salió al paso a las críticas y no dio su brazo a torcer sobre la designación de la cúpula de las AUC como gestores de paz, por el contrario hizo una férrea defensa.

En un mensaje que publicó este viernes 15 de noviembre, el presidente Gustavo Petro, aclaró que la figura de gestores de paz, no trae consigo beneficios jurídicos o que sea un regalo desde el Gobierno nacional del llamado cambio.

“Cuando decidimos escoger gestor de paz, para finiquitar el proceso de paz hecho por el expresidente Uribe con los paramilitares, proceso que la corte constitucional quiso que se diera en términos de verdad, reparación a las víctimas, justicia y no repetición; no estamos otorgando ningún tipo de beneficio jurídico” , sostuvo Petro.

Avanzó en el mensaje: “En este caso, gestores de paz, como dice el decreto, no otorga beneficios jurídicos, solo disposición de la persona a ser constructores de paz”.

“No es un beneficio jurídico lo que se otorga, ni un día más ni un día menos de cárcel. Ser gestor de paz es una condición del ser humano, no un regalo; quien acepta esta condición, está dispuesto a resarcir las víctimas y a las garantías de no repetición ”, concluyó el jefe de Estado en el post.

Iris Marín, defensora del Pueblo, lanzó varios cuestionamientos a la designación que hizo Petro como gestores de paz a la cúpula de las sanguinarias AUC: “Que el reconocimiento como gestores no modifica su situación jurídica ni su libertad y tampoco conlleva ningún beneficio judicial. Esto es muy importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las cuales se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado”.