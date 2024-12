Petro reaccionó airadamente a la elección de Prada como presidente del CNE: “Mi perseguidor; adelantan el golpe de Estado”

Precisamente, frente a la investigación que se adelanta en el CNE, el abogado Héctor Carvajal, quien representa a Petro ante ese organismo, anunció que el mandatario no responderá ante el pliego de cargos.

Le pidió la renuncia a Bonilla

Además, expresó en esa plataforma digital: “Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno; porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras; porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan”.