Petro reconoció que aumentó la producción de cocaína y alertó: “Mafiosos son cinco veces más poderosos que Pablo Escobar”

“Eso es El Plateado (región intervenida recientemente por la Fuerza Pública), o era. Era la bolsa internacional del narcotráfico, una de las ramas más poderosas, cocaína, y no es los únicos que venden cocaína, hubo otra parte, y tenían tomado el plateado y ahí hacían los negocios por toneladas, no por kilos”, continuó el presidente Petro.

“Estamos ante otro mundo, las cifras nos están rebasando. Quizás tengamos que sacrificarnos más, pero los que se están sacrificando son los países donde caen los muertos, donde caen los seres humanos, y caen por montones, y uno de esos es Colombia. Entonces, ante la mamá del coronel Edison Andrés González, yo no puedo entregar solamente una bandera, sino abrir el camino de que no vuelva a ocurrir, de que aquí no nos matemos más, de que ya no se puede a nombre de revoluciones, que es una carreta mentirosa”, aseguró Petro.