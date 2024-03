Petro sigue al ataque: dice que “amigos de Duque” se reúnen con exmilitares, exministros, excongresistas y el exfiscal Barbosa para ver “cómo se tumba el gobierno”

“Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del Poder Judicial que él puso en primerísimo lugar, el Fiscal Barbosa, no para discutir la política con el Gobierno, sino para ver cómo se tumba el Gobierno ”, dijo Petro.

Presidente Gustavo Petro sigue al ataque: dijo de frente que "amigos de Duque" se reúnen con exmilitares, exministros, excongresistas y el ex fiscal Barbosa para ver "cómo se tumba el gobierno".

“Cada decreto, tumbarlo. Cada proyecto de ley en el Congreso, detenerlo. Se salen, no hay quórum, sabotean. Hasta estamos viendo como unos congresistas financiados por una multinacional extranjera que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al Sistema de Salud, porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS, a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución”.

En ese mismo evento, el presidente Petro arremetió contra la oposición: “El ministro de Salud y de Defensa pues no están, se sabe públicamente por qué, han pasado una moción de censura que le puso la oposición, la oposición intenta cómo destruir el gobierno a partir de tumbar a los ministros, esta vez no pasaron, también intentan tumbar al presidente, no pasarán”.