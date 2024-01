Piden renuncia del canciller Álvaro Leyva tras suspensión de la Procuraduría: “Es gravísimo como precedente para la política exterior”

“Lo del canciller ameritaba investigación, no suspenderlo”

El presidente Gustavo Petro desestimó la suspensión al canciller Leyva . Sin mencionar su nombre, en una declaración desde el Pacífico advirtió que “nos van a suspender ministros aquí, ministras allá, eso ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar, pues claro, si es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya demostración de lo que es un Gobierno popular”.

A su vez, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, consideró que “a Álvaro Leyva lo suspende una fanática del Centro Democrático que tiene el cargo de Procuradora, que no ha sancionado a nadie por la corrupción del gobierno pasado, no ha sancionado a nadie por el robo de la plata de La Paz, no ha sancionado a nadie por el escándalo de las marionetas; porque a ellos los tapa, su misión es perseguir el gobierno de Gustavo Petro. Lo del canciller ameritaba una investigación y esperar en que termina todo el proceso, no tenía que suspenderlo”.