Presidente Petro lanzó particular declaración en la Casa de Nariño: “A mí no me gusta leer mis discursos sino inventármelos”

El jefe de Estado admitió que no lee sus discursos, sino que se los inventa, revelación que llamó la atención de los asistentes al Palacio Presidencial.

“Puede que ayuden, pero es una malinterpretación, a eso se le llama un fetichismo, pensar que el desarrollo está en la máquina. La máquina no es más sino una expresión inerte del intelecto humano, cualquiera, desde lo más simple, este lápiz, hasta la más compleja, los grandes datacenters de la inteligencia artificial, que se cree, piensan ellos mismos, esas mismas máquinas solas, no es verdad. Siempre la máquina es una expresión del trabajo vivo humano ”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó: “Luego el desarrollo no es la máquina, el desarrollo es el desarrollo humano, y cuando se habla de esa palabreja que a veces se repite como frase de cajón en muchísimos discursos, desarrollo sostenible, desarrollo humano, y entonces parece muy inteligente y muy moderno la persona que hace el discurso, que generalmente no es el que lo lee, a mí me gusta ni siquiera leer mis discursos sino inventármelos”.