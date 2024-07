Presidente Petro prometió solucionar en 15 años el problema de agua potable para toda Colombia; pero habló de una condición

“Colombia necesita una revolución del agua. Voy a poner estos números. La ministra anterior hizo una evaluación a mano alzada, no es una cifra exacta, para saber cuánto deberíamos gastar si quisiéramos que el 100% de los colombianos y colombianas tuviéramos dos servicios básicos”, expresó Petro.

“No lo tenemos, lo hemos tenido, no en un año, en varios sí, pero cuando uno mira el pasado de la inversión pública, en 10 años, en 15 años atrás, lo que encuentra es que efectivamente hemos invertido 100 billones de pesos de inversión pública, pero no en agua potable, anotó el mandatario colombiano ”.

Además dijo: “No les ha interesado a los que han gobernado aquí, sino en autopistas 4G con peajes y con negocio de concesión que le entrega un particular muy rico el negocio. Ahí sí se ha ido la plata. Entonces, la sociedad colombiana podría pensar esa priorización de la autopista 4G, que vemos ya muchas terminadas, ¿ha sido mejor que priorizar el agua potable? Hay que pensarlo”.

“Los que están detrás de la propuesta dicen es que el país se desarrolla así, es que sin carreteras no podemos. Las carreteras que teníamos, pues, acordémonos, etcétera, que la demora, que la lentitud, que la carga no llega a tiempo, carga generalmente importada, porque importamos más que lo que exportamos, y lo que exportamos no lo hacemos por carretera, porque es petróleo y carbón, lo hacemos por tren y por tubo, y entonces la carretera realmente cree la persona que es para pasear, pero sólo unos pocos pueden pasear en carretera, y muy de vez en cuando”, Anotó Petro.