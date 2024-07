Presidente Petro realizó fuerte amenaza: dijo que su Gobierno cambiará el mercado inmobiliario si sigue la “especulación”

También aseguró, mencionando el tema de los precios de la energía: “Ahora se están ubicando los arrendadores, cobrando más por el arriendo de lo que crecen los precios, especulando con la propiedad inmobiliaria, y los generadores de energía eléctrica que están usando una fórmula de tarifas que creó una Creg arrodillada a los intereses particulares, y de la cual este gobierno aún no ha sido capaz de cambiar su fórmula, porque nos sabotean una y otra vez, intentando que las normas no cambien en beneficio del pueblo. Ahí están las razones de la inflación, no en la tasa de interés”.