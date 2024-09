Proyecto de ley pretende crear un certificado de responsabilidad étnica empresarial, ¿de qué se trata?

“Tenemos los votos para no aprobar el monto del Presupuesto 2025 si no sacan de allí $12 billones de la Tributaria”: Efraín Cepeda

No obstante, aunque el proyecto tiene como propósito generar espacios de equidad laboral, ha recibido varias críticas y se han generado polémicos debates en medios de comunicación. Uno de los pidió archivar esta iniciativa fue el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, en medio de un debate el pasado martes 27 de agosto.

“Este proyecto atenta contra los más débiles en los procesos de contratación, que son las pymes, y va a concentrar todos los procesos de licitación en las grandes empresas, en las que están ejecutando hoy la mayor parte de las obras, que son las que tienen vinculados a todos estos sectores, a los sectores indígenas, afrodescendientes, minorías, mujeres cabeza de familia (...) Pero quienes entran en un proceso de licitación, que no tienen trabajo, porque precisamente entran a participara ver si lo obtienen, como en el caso de las consultorías, que no tienen empleados, pero los van a tener una vez accedan al contrato, al exigirle el certificado para darle un puntaje de calificación los deja por fuera de la competencia antes de haber comenzado”, dijo el congresista Pinto.

“En el periodo pasado tuvimos una oposición muy fuerte, incluso del senador Carlos Fernando Motoa, del Valle, y no alcanzamos los votos para aprobarlo. También no tuvimos respaldo del entonces presidente Iván Duque”, dijo Murillo.

Complementa que con este nuevo proyecto de ley hay “expectativa que en este gobierno, que se ha planteado como un gobierno del cambio y la inclusión social, se pudiera contar con más apoyo, y el proyecto se presentó nuevamente, hoy está en tercer debate y estamos en el mismo punto del periodo anterior, con una mayor aprobación en la Comisión Séptima; no obstante, hemos encontrado un rechazo sin argumentos sólidos de algunos miembros de esa comisión y también de algunos miembros que se han pronunciado en contra”.

Para él, esta iniciativa ha recibido comentarios racistas, que minimizan a la población afro e indígena. “Han señalado que una propuesta como esta generaba más burocracia, que le daba ineficiencia a las compañías como si los profesionales de las comunidades afro e indígenas no tuviera formación y fuera ineficientes. A raíz de eso hicimos la denuncia de lo que consideramos expresiones racistas y le hemos venido pidiendo al Gobierno, al Congreso y a la comunidad que pongan sus reflectores a esta iniciativa. También le pedimos a la Comisión Séptima del Senado que en esta esfera de cambio en el que está el país puedan legislar a favor de población , en donde las cifras dan muestra que no están representadas y que son víctimas de falta de igualdad de oportunidades para acceder al mercado laboral”, subrayó el exrepresentante a la Cámara.

De igual manera agregó que: “Somos conscientes de que no hay mejor subsidio que un empleo, las comunidades no quieren que le subsidien nada, no quieren que les den Familia en Acción, sino tener la oportunidad de trabajar y estamos pidiendo que el mercado laboral colombiano que es muy poco inclusivo pueda probar alternativas que impulsen y vinculen una fuerza laboral más diversa en el país”.