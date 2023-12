¿Pueden prosperar las acciones legales de Petro contra Marbelle por comentario que él presume hizo contra su hija menor? Abogados responden

En esta está la hija menor del mandatario, Antonella Petro, y solo se aprecian los rostros de más hombres que están sentados a la mesa con la adolescente. La imagen está acompañada del comentario: “En esta foto no veo a ningún habitante de calle, ¿y ustedes?”, mensaje al que Marbelle respondió: “Solo una...”.

Pues bien, porcuenta de esa publicación, el presidente Petro anunció que tomará acciones legales contra la cantante bajo petición de su hija. “Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, aseveró el mandatario colombiano.

Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se… pic.twitter.com/FZyRPbhKgO

Pero ¿puede prosperar un proceso del presidente Gustavo Petro contra Marbelle por este comentario en el que él presume que se hizo alusión directa a su hija? Tres abogados penalistas le dijeron a SEMANA que ese caso no tendría futuro en los estrados judiciales y solo congestionaría más al sistema.

El abogado Fabio Humar sostuvo que “el comentario fue peyorativo. Pero también hay que decir que no es injurioso. Lo que castiga la ley, lo que regula el Código Penal, es que usted injurie o calumnie a una persona. En ese comentario, ella lo que hace es un chiste de mal gusto que no tiene la potencialidad de ser sancionado por el derecho penal porque en términos absolutos el derecho penal no está para sancionar ese tipo de cosas”.