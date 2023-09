¿Quiénes son los salpicados por el general Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa, en supuestos sobornos y presiones?

En unas explosivas declaraciones entregadas por el general (r) Ricardo Díaz a Vicky Dávila, directora de SEMANA, el exviceministro de Defensa se refirió a varios miembros del alto Gobierno y otros personajes influyentes que supuestamente lo habrían presionado y hasta le habrían ofrecido sobornos para tomar decisiones dentro de esa cartera. Estos son los implicados:

Iván Velásquez, ministro de Defensa

Iván Velásquez, ministro de Defensa. Bogotá, noviembre 23 de 2015. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. | Foto: Juan Carlos Sierra

Uno de los involucrados en las declaraciones del exviceministro Díaz fue el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien en ese entonces era su jefe. Lo primero que dice es que salió del cargo por solicitud del ministro y hasta habló de “permisividad” por parte del ministro por hechos de corrupción en esa cartera.

“Sí, es una forma de corrupción, porque hay personas que están interesadas en tener acceso a eventos donde se necesita transparencia, porque lo que estamos administrando son recursos públicos y hay intereses que no permiten que eso suceda”, aseguro Díaz en SEMANA.

En varias ocasiones, Díaz le contó al ministro lo que estaba sucediendo, pero él solo habría desestimado las denuncias.

Eduardo Mejía, coronel retirado del Ejército

Según mencionó Díaz, otro de los implicados fue el coronel (r) Eduardo Mejía. “Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela en ese momento (Armando Benedetti), y con Camilo Torres Méndez”, aseguró Díaz.

“Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Mejía también dijo que él trabajaba con Ángela Benedetti, la hermana del señor (ex)embajador (Armando Benedetti). Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía”, contó el general.

Según dijo, Mejía lo citó porque se conocían de tiempo atrás y trabajaba con las demás personas que nombró. Le dijo que tenían 700 millones de pesos para que el Ministerio de Defensa tomara la decisión de comprar los helicópteros.

Mejía es una de las piezas más fundamentales en ese supuesto caso de sobornos porque habría sido quien directamente le ofreció el dinero.

Camilo Benedetti

Camilo Benedetti, hermano de Armando Benedetti. | Foto: gerardo gómez

Se trata del hermano del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien según el coronel Mejía, trabajaba con él y con Camilo Torres Méndez, otro de los implicados.

Camilo Torres Méndez

“Camilo Torres Méndez es una persona que me mencionó el señor coronel Mejía, que trabaja en una empresa denominada Force, una empresa que tiene sede en Colombia, es extranjera y ha tenido varios cuestionamientos en contratación con las Fuerzas Militares desde 2020. Él tiene un cargo directivo en esa empresa. Mejía también dijo que él trabajaba con Ángela Benedetti, la hermana del señor (ex)embajador. Esa fue la información que me suministró el coronel Mejía”, aseguró Díaz sobre quién es este personaje.

Verónica Alcocer, primera dama

Una de las involucradas es la primera dama Verónica Alcocer. | Foto: Foto de @Veronicalcocerg

Otra de las directamente implicadas por el general Díaz fue la primera dama Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro. “Él (Mejía) me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa”, aseguró Díaz. Según dijo, el episodio ocurrió la primera semana de septiembre del 2022.

“Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros”, afirmó el general Díaz.

Sobre Alcocer, el exfuncionario asegura que ella sugirió que fuera ministro, senador y hasta vicepresidente.

Ángela Benedetti

Ángela Benedetti, exdiplomática y política. | Foto: karen salamanca sánchez - semana

Ángela Benedetti es la hermana del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien fue fundamental en la campaña del presidente Gustavo Petro. Según Díaz, ella trabaja con el coronel Mejía.

Además, contó que luego de que el coronel le hubiera ofrecido el soborno, citaron a su esposa en el apartamento de Ángela Benedetti y que a esa reunión iban a asistir Camilo Benedetti, Camilo Torres Méndez y (Carlos) Alberto Dada Barguil, exesposo de Ángela.

“Mi esposa no llegó a tiempo y hubo una molestia en las personas que asistían a esa actividad. En esa reunión determinaron que debían desprestigiar mi nombre y decir que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak, de origen israelí”, afirmó el general.

Benedetti es esposa de Juan Fernández, otro alto funcionario del Gobierno que supuestamente también habría presionado a Díaz para la compra de unos helicópteros.

Ella además es una reconocida exdiplomática, abogada, política y especialista en derecho constitucional. Recientemente, trabajó en la Contraloría General, pero renunció a su cargo, argumentando independencia, por lo que duró poco tiempo en ese puesto. También fue concejal de Bogotá.

Juan Fernández, asesor del presidente en temas empresariales

Juan Fernández, asesor presidencial en temas empresariales. | Foto: Pantallazo de redes sociales

Precisamente, otro de los implicados es el asesor del presidente Gustavo Petro para temas empresariales, Juan Fernández. Según dijo el general Díaz, Fernández lo citó a una reunión en la cual él asistió en Residencias Tequendama.

“Me dijo que había recibido unas instrucciones del presidente para hablar de unos aviones que debía adquirir Satena para unas rutas nacionales e internacionales que habían ordenado hacia Caracas. Pero como la empresa Satena pertenecía al Viceministerio de GESEG, me debía acompañar la viceministra que tenía esa responsabilidad”, aseguró el general.

Según contó el exviceministro, en un momento de la reunión Fernández se puso de pie y dijo que necesitaba ir al baño. Habían acordado previamente que cuando eso ocurriera el general también saldría para atender un requerimiento que tenía el asesor de Petro. Luego se encontraron en el corredor hacia los baños.

“Yo salí, me entrevisté con él y me dijo: ‘General, el asunto es de los helicópteros. La primera dama tiene interés en que se adquieran’. Y yo le dije: ‘Mire, Juan, esa es una actividad que es responsabilidad de la Fuerza Aérea, nosotros no los adquirimos porque no está entre las funciones, ni contratar, ni hablar, ni recibir”, le contestó.

Según le dijo Fernández, la primera dama Verónica Alcocer tenía interés en que esos helicópteros se compraran. “El señor Juan Fernández es muy cercano al presidente, porque es uno de sus asesores, y el mensaje que enviaron fue muy claro”, afirmó.

Díaz aseguró que se sintió incómodo y que después de ese hecho Fernández no volvió a ser el mismo con él, a tal punto que le rehuía el saludo. Eso fue después de que el coronel Mejía le ofreciera el soborno y después de la reunión de su esposa.

Fernández había venido de trabajar como analista en temas empresariales en medios de comunicación, donde también había construido una carrera de más de 20 años como periodista y analista del sector privado.

Juan Manuel Santos, expresidente

Juan Manuel Santos, expresidente de la República. | Foto: Juan Carlos Sierra

El expresidente Juan Manuel Santos también sale involucrado en este megaescándalo porque, según Díaz, el exmandatario, a través de un tercero, habría solicitado que recibiera una comisión que venía de Estados Unidos, de la empresa Bell, una compañía de aviación que venía suministrando aeronaves, repuestos y mantenimiento a la Fuerza Aérea.

A Díaz le pareció extraño que el expresidente intercediera para esa reunión. “Mandó un mensaje a través de un oficial que me conocía. Me llamó y me dijo: ‘Mire, lo están buscando para que reciba una comisión de los Estados Unidos’”.

Camilo Montaño, empresario

Precisamente, Camilo Montaño fue el empresario de la compañía Bell que llegó al despacho del viceministro para hablarle del contrato que habían mantenido con el Estado.

“En la segunda o tercera visita que me hizo el señor Montaño a mi oficina, me dijo en un momento, mientras nos organizábamos: ‘Nosotros nos reuníamos en esta oficina con los viceministros y distribuíamos el presupuesto para la aviación’”, contó Díaz. Le aseguró que supuestamente este se distribuía y no había tanto misterio; pero luego de ese comentario, el general Díaz le pidió salir de su oficina. Le puso la queja al ministro Velásquez y él solo le contestó que si no le daba miedo que le quitaran la visa.

General Mario Montoya, excomandante del Ejército

General (r) Mario Montoya. | Foto: Semana

Cuando Díaz se refirió a los helicópteros MI, una flota adquirida a los rusos hace varios años, mencionó que el general Mario Montoya, excomandante del Ejército Nacional, era uno de los oficiales que supuestamente, en determinado momento, recibían un porcentaje por las horas de vuelo y que eso era un foco de corrupción. Aunque aclaró que esa información no le consta directamente, fue lo que le dijo alguien que lo abordó y que tiene una de esas empresas con sede en Medellín.

General Javier Rey, excomandante de la división de Asalto Aéreo

El general retirado Javier Rey.