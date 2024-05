Radican demanda ante el Consejo de Estado contra declaración del 19 de abril como día cívico

Según los demandantes, la decisión proferida por el Gobierno “vulnera la cláusula de reserva de Ley para la expedición de normas que modifiquen el descanso remunerado y, por esa misma vía, el Estatuto del Trabajo; viola el derecho fundamental a la igualdad al otorgar a los funcionarios del Gobierno Central una prerrogativa específica de la que no gozan los demás funcionarios públicos ni los empleados privados; desconoce el deber de motivación que debe siempre acompañar el ejercicio de la función reglamentaria; y para su expedición, el Gobierno omitió observar los mecanismos que aseguran el derecho fundamental de participación ciudadana y la transparencia de las decisiones del Estado”.

Las motivaciones de la demanda son claras. Según el artículo 53 de la Constitución Política, es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el encargado de reglamentar los días que se consideran como de “descanso necesario”.

La discusión sobre el día cívico del 19 de abril comenzó exactamente un día antes de esa fecha: el día anterior, el jueves 18, el jefe de Estado decidió decretar esa jornada como un “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza”. No obstante, la Presidencia no presentó estudios sobre las implicaciones de esa medida y cómo esta podría afectar a la ciudadanía, teniendo en cuenta que aplica para el sector público, mas no para el privado.