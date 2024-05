“Esto es una cuestión de ahora nunca”: animalistas le piden a la Cámara aprobar prohibición de las corridas de toros

La Cámara de Representantes tiene estimado tramitar el cuarto debate de ese articulado este marte s, la última instancia que necesita pasar ese texto para convertirse en ley y un punto al que no había llegado un proyecto de este tipo en ningún otro momento de la agenda legislativa.

Pero, ¿tiene los votos? El representante Losada asegura que “no está fácil, pero creo que la Cámara de Representantes tiene los votos para aprobar este proyecto en último debate. Sin embargo, este debate no puede haberse agendado en un peor momento político, viendo lo que ha sucedido con las denuncias en contra del presidente de la Cámara y del presidente del Senado. Esto es un mal momento, en general, para cualquier proyecto que quiera hacer curso por el Congreso, porque no ha habido sesiones desde que se destapó el escándalo”.

Justamente, los nombres del presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, y el del presidente del Senado, el senador verde Iván Name, están en el ojo del huracán por las declaraciones del exfuncionario de la Ungrd, Sneyder Pinilla, que aseguró en SEMANA que les entregó dinero para facilitar el trámite de las reformas del Gobierno, y la de este martes será la primera sesión de la plenaria desde que salió a la luz pública ese escándalo.

¿Consenso sobre las corridas de toros?

“Este es un proyecto que ha sido construido con distintas bancadas. Este es un punto que genera concertación al interior de las bancadas y ese es el ambiente que vemos hoy en el Congreso. El 90% de los municipios que hacían corridas de toros ya han dejado esas prácticas y la mayor prueba de que esto no dañó la economía es lo que sucedió en Bogotá, donde no hay corridas hace cinco años y no ha pasado nada, o Medellín que también dejó de hacerlas”, sostuvo la senadora Hernández.