Revelan qué congresistas no han apoyado iniciativa para bajarse el sueldo

La bancada del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Catherine Juvinao, radicó hace unos días el proyecto que busca la disminución del salario de los congresistas. Sin embargo, la iniciativa entraría en vigor a partir del 20 de julio de 2026, por lo cual no tendría un impacto inmediato.

Tras la polémica que se generó en las redes sociales por este tema, el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, aseguró que sí es posible rebajar el salario de los parlamentarios en el actual periodo legislativo, por lo que presentó su propia propuesta.

“El proyecto siempre se ha caído en primer debate. Mi propuesta es que le hagamos una modificación a la Ley cuarta, y quitemos esa prima especial de servicios. Esta equivale a más de 11 millones de pesos, aproximadamente”, precisó.

El santandereano, de igual manera, aprovechó la coyuntura para compartir el nombre de los congresistas que ya firmaron su iniciativa y están dispuestos a bajarse el sueldo antes de que se acabe el gobierno de Gustavo Petro.

Sin embargo, en el listado no aparecen muchos de los senadores que prometieron reducirse sus ingresos en medio de la campaña electoral, incluidos varios del Pacto Histórico, que le apostarían al proyecto presentado por Bolívar, Juvinao y Cepeda.

“Conozcan los congresistas que ya han firmado nuestro proyecto de ley, y se suman a nuestra lucha de reducir los ingresos. Gracias, presidente David Racero, por hacer parte de este esfuerzo. Sí es posible reducir los ingresos en este periodo y vamos a lograrlo”, indicó en su cuenta de Twitter, en la que recibió cientos de comentarios.

Gracias presidente @DavidRacero por hacer parte de este esfuerzo, y gracias por permitirme hablar en cámara de representantes, para que los representantes se unan y apoyen este proyecto. Si es posible reducir los ingresos en este periodo y vamos a lograrlo. 🇨🇴 https://t.co/Rsr0GQkgVp — Jota Pe Hernández 🇨🇴 (@JotaPeHernandez) August 10, 2022

Congresistas que respaldan a Jota Pe Hernández - Foto: CORTESÍA

Jota Pe Hernández, además, habló este miércoles en exclusiva con Vicky en SEMANA y reveló la respuesta que le dio una senadora alternativa cuando le propuso que se uniera a la iniciativa, pues ella había dicho en campaña que se bajaría el salario.

“Ayer me encontré a una senadora, que prometió la reducción de ingresos para congresistas, y le dije amablemente: ‘Quiero, por favor, que me permita enviarle mi proyecto para que lo estudie y se adhiera’. La respuesta fue muy grosera”, manifestó el creador de contenidos.

Luego, añadió: “Me contestó: ‘Yo con eso no voy. No me voy a bajar mi sueldo por nada del mundo, porque yo lo que necesito es plata’. A mí me dejó sorprendido, porque yo soy nuevo. Me dejó impactado, es gente que le importa cinco cumplirle al pueblo. Es gente que ya está acostumbrada a traicionar a quienes los eligen”.

Cabe mencionar que la propuesta de la bancada del Pacto Histórico está enfocada en modificar el régimen salarial de los parlamentarios para que tenga un tope máximo de 25 salarios mínimos mensuales, mientras que la iniciativa de Jota Pe Hernández busca modificar la ley cuarta.

“Lo que buscamos con este proyecto es modificar la Ley Cuarta. La idea es que se reduzca el salario de los congresistas en unos diez millones de pesos. Queda un salario de 25 millones de pesos. Muchos van a decir que sigue siendo alto”, puntualizó en este medio.