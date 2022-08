Roy Barreras fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar y podría ausentarse del Senado

Después de someterse a exámenes médicos, el senador Roy Barreras anunció que fue diagnosticado con bronquitis severa y sobreinfección de fibrosis intersticial. El presidente del Congreso aseguró que su padecimiento se debe a que descuidó su salud por la sobrecarga de trabajo y estrés que debe enfrentar.

“Exámenes confirman bronquitis severa sobreinfección de fibrosis intersticial, pero descartan neumonía. Así que puedo ir a casa con manejo médico ambulatorio por 3 días. Quiere decir que infección sólo ha llegado a árbol bronquial y no ha bajado a parénquima pulmonar. ¡Todo irá bien!”, publicó Barreras en su cuenta de Twitter.

Antes de anunciar el diagnóstico, el senador notificó que se hizo una escanografía y que regresaría a sus funciones de presidente del Senado a más tardar el martes de la próxima semana.

“Escanografía por posible neumonía basal y bronquitis severa sobreviviente a fibrosis pulmonar intersticial incipiente secundaria a tabaquismo antiguo. Espero estar recuperado para cumplir mi tarea el próximo lunes a más tardar el martes”, trinó el senador del Pacto Histórico.

El presidente del Senado agradeció la atención de los médicos: “Me regañan por descuidar salud y me hacen la recomendación imposible de bajar sobrecarga de trabajo y bajar estrés, que baja las defensas. Yo no descanso porque los enemigos del cambio no descansan”.

Además, el senador contó sobre algunas de sus más duras cargas, como que él y su familia recibieron 14 demandas contenciosas y penales en los últimos 20 días.

“Son delirantes, pero implican desgaste, tiempo y costo de abogados. Por ejemplo: el próximo martes tengo audiencia en la Corte Suprema de Justicia por demanda en mi contra de la senadora uribista Paola Holguín”, publicó el senador en Twitter.

Cinco días después, contó en la red social, está citado a la Corte Suprema nuevamente por una demanda del general (r) Leonardo Barrero. “El mismo día, versión libre por otra demanda contra mí de la esposa del excandidato Rodolfo Hernández por los ‘petrovideos’”, trinó.

Según Barreras, Socorro Oliveros “delira” al acusarlo de violar los topes en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia. “A pesar de ser ella quien es investigada por la DEA y la Fiscalía por presunto lavado de activos y su marido imputado por corrupción. Hostigan y persiguen para intentar distraernos”, señaló el presidente del Senado.

“Adicionalmente, mis hijos y familiares cercanos fueron notificados todos ellos en esta misma semana de otra investigación NO en su contra, sino en la de su padre, generando natural inquietud”, agregó.

El senador recalcó que su familia no tiene nada que ver con su ejercicio en la política. Aún así, cuenta Barreras, dos de sus hijos, su medio hermano, su exesposa y su madre, que murió hace cuatro años, fueron “conminados a reportarse ante un investigador judicial”.

A las demandas, también se suman otras nueve en su contra ante el Consejo de Estado: “Buscando mi nulidad electoral y pérdida de investidura. Todas estas demandas serán atendidas, pero quitan tiempo y buscan distraernos de nuestras múltiples tareas. Se equivocan. ¡No lo lograrán!”.

Finalmente, el senador denunció “hostigamiento y persecución judicial” para “sacarlo del juego”.

“He notificado a mis pulmones que no tengo tiempo de enfermarme. Hay suficiente convicción y coraje para seguir adelante. Me excuso con mis hijos y mi familia porque la persecución los toca. Ya en el pasado han tenido que salir del país por amenazas. Gajes del oficio. Los asumo”, concluyó el senador. Se espera que vuelva rápidamente al Capitolio a ejercer su labor como presidente del Senado.