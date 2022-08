Gustavo Petro y María Fernanda Cabal se reunieron en privado: esto fue lo que se dijeron en el encuentro que nadie imaginaba

El martes pasado, en horas de la mañana, timbró el teléfono de la senadora María Fernanda Cabal. Al otro lado de la línea habló Laura Sarabia, la secretaria privada de Gustavo Petro. “Senadora, el presidente quiere reunirse con usted”, le dijo.

Cabal, visiblemente sorprendida, respondió que sí. La invitación desde el despacho presidencial no solo era para la congresista uribista. También era para su esposo, José Félix Lafaurie.

El presidente de Fedegán permanecía en el Llano, pero voló de regreso a Bogotá y acudió a la cita que se concretó este jueves a las 5:00 de la tarde. La pareja de esposos llegó puntual y Petro los atendió de inmediato.

El encuentro fue muy significativo. De un lado, el líder más representativo de la izquierda y hoy presidente. Del otro, la senadora que hace carrera para convertirse en la líder de la oposición al gobierno. Sin embargo, las razones de la reunión obligaron el encuentro: la seguridad de la familia Lafaurie- Cabal.

SEMANA conoció que en la cita, además de Petro, estuvo el Director Nacional de Inteligencia, Manuel Alberto Casanova, y Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, todos visiblemente preocupados por las informaciones que apuntan a un plan para atentar contra la familia por parte de las disidencias de las Farc, especialmente la Nueva Marquetalia que lidera Iván Márquez.

Petro mostró total disposición en respaldar en materia de seguridad a la familia y anunció varias medidas para preservar sus vidas.

Una fuente le contó a SEMANA que en el encuentro se trató exclusivamente la seguridad de la pareja y no hubo espacio para ningún comentario adicional. La situación se ha tornado crítica y dos hijos de la senadora Cabal salieron de Colombia en la última semana porque las disidencias de las Farc pretendían atentar contra sus vidas.

Cabal, quien ha sido la más ácida contradictora del presidente Petro, arribó hasta el despacho presidencial con total tranquilidad. Y con la serenidad que la caracteriza se asomó desde la ventana de la Casa de Nariño y quedó admirada de la vista que rodea el palacio, especialmente el edificio del Congreso.

El presidente, visiblemente asombrado, le preguntó: “¿Cómo así, senadora, usted no conocía esta oficina?” Cabal, sin dudarlo, le respondió que no. “No me habían invitado”, dijo.

Durante el gobierno del presidente Iván Duque, Cabal se convirtió en una de sus fuertes opositoras, pese a que ambos hacen parte del Centro Democrático. Sus críticas al mandatario ocasionaron que ella no conociera la oficina privada presidencial.

La reunión se extendió durante una hora y la familia Lafaurie Cabal quedó agradecida con el gesto de responsabilidad y respeto del presidente.

Esto no quiere decir que en adelante María Fernanda Cabal cambie su postura crítica contra Petro. Al contrario, insistirá en su oposición, como lo ha venido haciendo desde el 7 de agosto.