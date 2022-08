Confidenciales ¿Rodolfo Hernández renuncia al Senado? Esto fue lo que respondió

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien asumió una curul en el Senado de la República luego de obtener la segunda votación en las elecciones del pasado 19 de junio, tras ser derrotado por Gustavo Petro, está pensando en presentar su nombre para la Gobernación de Santander.

Eso implicaría que tiene que abandonar el Congreso de la República, teniendo en cuenta que las elecciones regionales se realizarán el 29 de octubre de 2023, en una jornada en la que se elegirán alcaldes, gobernadores, diputados (asambleas departamentales), concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales.

Hernández reconoció este viernes en una entrevista con Gustavo Gómez, director de 6 Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, que está estudiando la posibilidad de ser candidato a la Gobernación de Santander, por lo que dejaría su curul en el Congreso de la República.

Pero fue más allá, dijo que después de un poco más de un mes de haber asumido su puesto en el legislativo, no se siente a gusto en el Senado.

“He pensado en lanzarme a la Gobernación. No me siento a gusto en el Congreso. No soy un hombre parlamentario”, señaló en la entrevista.

No es la primera vez que se menciona esta posibilidad, el pasado 12 de agosto ya se había hablado del tema, aunque públicamente el excandidato presidencial no se había pronunciado públicamente acerca de esa aspiración electoral que lo obliga a renunciar a la curul.

En ese momento, se indicó que podría abandonar el legislativo entre noviembre y diciembre porque la campaña en su departamento está casi hecha por el amplio reconocimiento a su trabajo como alcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial.

Se indicó, incluso, que el Senado no era el escenario apetecido de Rodolfo Hernández. De hecho, sería feliz viviendo en la capital de Santander, su tierra.

Lo que aún no está definido es cuál sería el partido político que avalará esa candidatura aunque, actualmente, está pendiente de aprobación, por parte del Consejo Nacional Electoral, la personería Jurídica de su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

El exalcalde de Bucaramanga asumió la curul en el Senado debido a que obtuvo la segunda votación en las elecciones presidenciales, como lo establece la Constitución Nacional, tras adoptarse el Estatuto de la Oposición.

La norma establece que quien obtenga la segunda votación más alta en la elección presidencial va al Senado, mientras que su fórmula vicepresidencial va a la Cámara de Representantes.