Salud de maestros, en el aire: hospitales amenazaron con cerrar servicios por falta de pago y el Fomag no firma todos los contratos

SEMANA conoció el caso de una maestra pensionada, en el Eje Cafetero, que estaba a la espera de una cirugía de rodilla. Ante la falta de una autorización del fondo, terminó pagando la operación de manera particular con un crédito de 34 millones de pesos porque ya prácticamente no podía caminar y está esperando que el Fomag le reconozca el costo del procedimiento.

Al igual que ella, una mujer embarazada tuvo que comprar medicamentos psiquiátricos por su cuenta porque la autorización para esas medicinas no llegó y la falta de esos fármacos comprometía su salud y la de su bebé. La situación por la que pasan los pacientes es tan grave que ellas prefieren no dar sus nombres en medios y solo alertar con sus relatos acerca de la situación que viven los afiliados a ese fondo.

El lío es estructural, si se tiene en cuenta que aún no se han completado todos los contratos con los prestadores y las instituciones vienen brindando sus servicios por medio de acuerdos precontractuales que el Fomag entiende como la base de un contrato futuro, pero que aún no constituyen un acuerdo en sí.

Los líos impactan directamente a los usuarios. “La falta de pago del Fomag a los hospitales públicos en casi todo el país ha generado la cancelación de las cirugías programadas y de otros procedimientos que complican la salud de muchos beneficiarios. Hasta la semana pasada, la auditoría de facturación señalaba que no pagarían a quien no tuviera contrato. No han contratado a ningún hospital público, solo al sector privado”, sostuvo el líder de los docentes en el Eje Cafetero, Dimas Andrés Arias.

William, un paciente cardiaco de Medellín, aseguró que cada mes compra las pastillas que le recetó el médico para sus problemas de corazón de manera particular porque cuando acude a la farmacia del fondo le responden que no hay disponibilidad: mientras en el dispensador del sistema de salud no hay existencias, en las farmacias particulares consigue cada caja por cerca de 76.000 pesos que saca de su bolsillo porque el sistema no le responde.