Anuncian nuevas medidas sobre la atención en salud para docentes afiliados del Fomag; así funcionarán

Lo anterior sin necesidad de autorización previa, facturando bajo la modalidad de pago por evento según tarifas negociadas o propias si no hay negociación. Deben seguir instrucciones específicas para la facturación.

Los maestros le habían dado un ultimátum a Petro

Sin embargo, los educadores son conscientes de que los inconvenientes no se resolverán para esa fecha, ya que la Fiduprevisora, responsable del sistema, no ha formalizado contratos con determinadas instituciones prestadoras y solo les ha proporcionado cartas de intención como sustento de una vinculación laboral. Estos documentos no son contratos formales que permitan a las entidades cobrar por sus servicios, lo que ha dejado a muchos maestros sin atención.