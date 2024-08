“Se siente la igualdad”: el video que publicó Francia Márquez a propósito de los dos años del gobierno del presidente Gustavo Petro

“ #AvanzamosEnDignidad ¡Colombia, dos años en los que hemos trabajado con el corazón bien puesto! Avanzamos y no paramos: Nos volvemos a ver en cada rinconcito de Colombia con más acciones y más resultados. La equidad y la justicia social no son una apuesta temporal, son un compromiso con la vida, con nuestra historia, con cada persona que anhela vivir con derechos, oportunidades y con dignidad”, indicó Márquez, al instar a ver su video.

Márquez destacó la creación del Ministerio de la Igualdad y volvió a decir que trabaja “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La jefe de la cartera de la igualdad no se refirió en el video a la polémica alrededor de dicho ministerio. En abril pasado se informó que el Ministerio de la Igualdad que creó el presidente Gustavo Petro el 4 de enero de 2023 y que inauguró la vicepresidenta Francia Márquez el 10 de octubre de ese mismo año, no logra levantar cabeza.

El 29 de junio de 2023, dijo, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que constituyen la estructura del Ministerio de la Igualdad y firmó su designación como jefa de ese nuevo ministerio. En el marco de esa explicación, Márquez, sin que se lo preguntaran, señaló que han surgido rumores sobre su salario. “Yo no fui nombrada. Un funcionario nombrado tiene un sueldo, yo fui designada. Como la Constitución establece, el presidente puede designar al vicepresidente, a la vicepresidenta, en los cargos que él considere importante. En ese caso yo fui designada como ministra de la Igualdad y la Equidad y esto es importante porque hay rumores, hay comentarios que se dice que yo estoy recibiendo doble sueldo. Eso no es posible, la ley no permite en este país que un funcionario reciba doble sueldo. El sueldo que recibo es como vicepresidenta, soy designada ministra, pero no hay un doble sueldo en esta labor tan bonita y tan importante que realizo con todo mi amor, con todo mi compromiso”, dijo.