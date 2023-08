Secretario de Gobierno de Bogotá defiende en SEMANA el nuevo estatuto de valorización y la idea de tener una policía local: “no se va a politizar”

José David Riveros (J.D.R.): El nuevo estatuto de valorización, lo que pretende es actualizar una norma de hace más de 35 años, una norma que ya no responde ni a las dinámicas, ni a las realidades jurídicas, ni al mercado actual la ciudad. Qué queremos puntualmente, que las obras de valorización solo sean cobradas a la ciudadanía una vez termine la obra o al menos cuando tengan el 50 % de avance físico.

J.D.R.: Las obras de valorización han sido un problema en su cumplimiento, y realmente la ciudadanía con toda la razón dice que no le pueden haber cobrado una obra que lleva años haciéndose o incluso que ni siquiera ha arrancado, entonces yo creo que esto es un mensaje a la ciudadanía de poder hacer las cosas de manera adecuada, pero además también de reconocer que hay que recompensar lo que ha salido mal.

J.D.R.: Hay obras que están andando y la idea principal es acabarlas, no hay nada peor que dejar la obra a la mitad, esa tiene que ser la prioridad por parte del contratista y la administración, terminar las obras y terminarlas de manera adecuada y rápida. En los casos de valorizaciones viejas, que incluso ni siquiera se han comprometido los recursos, vuelvo y digo, por una única vez, se puede hacer una devolución del mismo y en aquellas del 2018, en las que la obra definitivamente no se va a dar por incumplimiento, se puede analizar hacer un nuevo contrato para terminar la obra o en su defecto hacer una devolución de los recursos no ejecutados, sin embargo, yo sí creo particularmente que en estos momentos, en los que hay obras ya andando, lo que hay que hacer es todo lo posible para terminarlas rápido.