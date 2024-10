Secretario de Salud explica en SEMANA cómo será el nuevo modelo en Bogotá: “El problema no está en el sistema”

SEMANA: ¿Cómo fue la construcción del nuevo modelo de salud para Bogotá?

Gersón Bermont (G.B.): Históricamente lo que ha sucedido en Bogotá es un modelo de Distrito para su población del régimen subsidiado, de Capital Salud, de las subredes, y aparte, cada EPS tenía su modelo de atención en salud, pero no se hablaban y los usuarios estaban repartidos. Entonces nos sentamos con todas las EPS, incluyendo las intervenidas, y con todos los prestadores para mirar qué metodologías hacen más óptimo, más efectivo, más resolutivo la atención de los pacientes. Y ese es el gran logro que estamos haciendo en este momento, unificar a todos los actores en un mismo modelo.

SEMANA: ¿Cuáles serán los principales cambios que habrá en Bogotá con este nuevo modelo de salud?

G.B.: A partir de ahora, todos los gestores que van a buscar riesgo en el territorio son de todas las EPS. Sea la EPS que sea, el mismo cogestor, el mismo promotor canaliza esos riesgos a la ruta que la EPS haya establecido. En segundo lugar, esas mismas EPS van a intentar contratar ciertas atenciones cerca de su territorio. Las estamos motivando para que los usuarios no tengan que ir hasta calle la 127 o 140 para que le realicen ese cuadro hemático, esas radiografías, esos exámenes sencillos, y puedan hacérselo en cerca a la casa del usuario. Esto que implica dos aspectos, primero, que la alta tecnología baje a la baja complejidad, que podamos tener equipos de rayos X, ecógrafos, que son servicios especializados, en la baja complejidad para que los usuarios puedan tenerlos cerca de su hogar. Y, el segundo, que las EPS contraten ese servicio con esas instituciones que lo tienen cerca de su hogar y que efectivamente lo importante sea el usuario y no el prestador.

Secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont. Foto: Natalia Betancourt-Semana | Foto: NATALIA BETANCOURT

SEMANA: ¿Y qué va a pasar con las cirugías u otras intervenciones quirúrgicas?

G.B.: Si el usuario tiene un procedimiento mucho más complejo, como una cirugía, bienvenido que la EPS lo lleve a la calle 127 o a la 140, porque esa es la red de prestación de servicio donde la EPS tiene a sus grandes especialistas. Pero diferenciemos para que las atenciones normales se hagan cerca del hogar, y las atenciones complejas, donde está la red especializada está.

SEMANA: ¿Cuándo van a ocurrir todos estos cambios?

G.B.: Esto no es de la noche a la mañana, esto no es una orden por decreto, esto es un tema que tiene muchísimas complejidades contractuales, etc., pero es lo que ya estamos acordando con las EPS que se va a poder hacer.

SEMANA: Pero, ¿en cuánto tiempo?

G.B.: Este es un proceso que lo va a empezar a sentir la gente en este último trimestre del año. Van a empezar a haber equipos territoriales que llegan en nombre de todas las EPS. Por su parte, en el primer trimestre del próximo año van a empezar a ver un cambio significativo en las urgencias de la ciudad, van a poder ir a atenciones independiente del asegurador que usted tenga y poco a poco van a ver cómo ciertas atenciones ya se las autorizan donde usted quiera escoger, cerca de su territorio.

SEMANA: ¿Cualquier EPS va a atender ahora a los usuarios o cada quien sigue siendo de su EPS?

G.B.: Usted sigue siendo de su asegurador. Lo que va a cambiar es que si usted vive en la esquina del Hospital de Bosa, va a poder ir al Hospital de Bosa a que le hagan las atenciones. Ahora, que si usted quiere ir hasta la 140, vaya.

SEMANA: Eso quiere decir que ahora los afiliados del régimen contributivo van a poder ir a los hospitales del Distrito...

G.B.: Efectivamente buscamos que esas contrataciones lleguen al hospital público poco a poco, pero nosotros tenemos que preparar al hospital público. Necesitamos mejorar la infraestructura, la dotación.

SEMANA: ¿Por qué llamar ‘Más Bienestar’ a este nuevo modelo de salud?

G.B.: Más Bienestar porque la salud no es bata blanca. La salud no es solo una UCI o una ambulancia. Para que usted tenga salud, necesita agua potable, un ambiente sano, aire, seguridad, movilidad, educación. Todos esos componentes son los que realmente se necesitan para que usted se mantenga con bienestar. Si usted tiene agua potable, no va a tener diarrea. Si usted tiene aire puro, no va a tener la enfermedad respiratoria. Si usted tiene seguridad, no va a llegar el herido, la violencia. La salud pública es de todos. Y en ese sentido no podemos hablar de un modelo de salud que no contemple la intersectorialidad.

SEMANA: ¿Cómo se va a ejecutar la prevención en este nuevo modelo de salud?, ¿irán casa a casa?, ¿barrio a barrio?

G.B.: Efectivamente el centro del modelo, es la prevención. Y aquí todos los sectores tienen que aprender de prevención, de gestión de riesgo. Los únicos que hacemos prevención no somos el sector salud. El segundo componente de este modelo, es la predicción, y aquí tenemos la joya de la corona en la Secretaría de Salud, que es el Observatorio Social de Salud, donde efectivamente hemos hecho unas inversiones millonarias para poder tener unos sistemas de información poderosos que nos van a permitir conocer el riesgo de toda la población y al mismo tiempo, con unos análisis, con inteligencia artificial, conocer la predicción de lo que puede suceder en ciertos grupos poblacionales de riesgo.

SEMANA: ¿Cuáles son esas enfermedades que más le preocupan al Distrito y que van a priorizar en este nuevo modelo de salud?

G.B.: Lo voy a dividir en dos componentes. El primero son las enfermedades no transmisibles, pero que nos afectan fuertemente y que son las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el Distrito, como son las enfermedades cardiovasculares e isquémicas, y esto implica todo un cambio en el estilo de vida, el ejercicio, la buena alimentación, los controles adecuados durante sus ciclos de vida. En el segundo componente están los cánceres. Bogotá, como toda Colombia, es una ciudad que se está envejeciendo, y con el cambio demográfico de la ciudad, está apareciendo la incidencia mayor en diferentes tipos de cáncer, y tenemos que hacer una ruta compleja para poder atenderlos. Pero en el otro bloque están las enfermedades sociales que usted puede prevenir. Aquí tenemos una gran cantidad de muertes por accidente de tránsito, por violencia e intolerancia, es algo ridículo y absurdo, pero es algo que tenemos que trabajar, por supuesto desde la salud mental, pero también hacer un gran ejercicio, para prevenir esta situación.

Secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont Foto: Natalia Betancourt-Semana | Foto: NATALIA BETANCOURT

SEMANA: ¿En qué se diferencia este modelo con la nueva reforma a la salud del Gobierno nacional?

G.B.: Nuestro modelo de salud cree en el aseguramiento, en la gestión del riesgo. Y es importante tener actores con responsabilidades claras en el marco de la gestión del riesgo. Siempre lo he dicho desde el comienzo, el problema no está en el sistema de salud, está en los modelos de atención.

SEMANA: Si el Congreso decide aprobar la reforma y las EPS se convierten en gestoras, ¿qué implicaciones tendría en este nuevo modelo de salud que se plantea en Bogotá?

G.B.: En Bogotá somos respetuosos de la Ley, y si el Congreso de la República toma una decisión, pues nos tendremos que acomodar. Pero en lo particular, hoy cuando yo leo qué son las gestoras, veo que es algo inocuo, que no es conveniente para ningún sistema de salud. Si usted me pregunta en lo particular si Capital Salud en este momento quisiera ser gestora, no. Queremos que sea una aseguradora fuerte, que le garantice la gestión del riesgo a los usuarios, que acompañe al usuario en todo el riesgo en salud que tiene. No queremos que ese riesgo quede distribuido entre el territorio, una IPS o un CAPS, unos comités que no se sabe hacia dónde caminan. Cuando usted reparte la responsabilidad entre todos, la responsabilidad es de nadie.

SEMANA: ¿Qué otras preocupaciones le genera esta reforma a la salud?

G.B.: El tema financiero de un subsidio a la oferta, Colombia ya transitó por eso y no fue un buen resultado, eso genera muchísimas alertas. Segundo, la autonomía del territorio es fundamental para poder construir acuerdos, y la nueva reforma, en lo que hemos conocido, rompe y centraliza muchísimas atenciones y le quita a los territorios esas responsabilidades que hoy tienen.

SEMANA: ¿Le ve algunos cambios a esta reforma o siente que es la misma que ya se hundió en el Congreso?

SEMANA: ¿Cree usted que el Gobierno asfixió a las EPS?