Senador Juan Pablo Gallo, salpicado en el escándalo de la UNGRD, renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público

Presupuesto de la Nación para 2025: si el Congreso no aprueba la reforma tributaria, la inversión en obras caería estrepitosamente

Además, aseguró que los señalamientos en su contra no tienen “fundamento” y que tiene la certeza de sus actuaciones.

“Ante señalamientos sin fundamento y con plena certeza de mis actuaciones, pero sobre todo de mi papel de opositor, de manera atenta, me permito presentar renuncia a partir de la fecha, a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”, concluye en la carta de renuncia.

“No voy a ser coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación. No me voy a prestar para aprobarle al Gobierno del presidente Petro esas inversiones forzosas que se han mencionado en todas partes. No creo que la maquinaria burocrática se debe expandir”, dijo en un video.