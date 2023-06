Sergio Fajardo llenó de elogios a Jorge Robledo por su candidatura en Bogotá: “honesto, leal, transparente, firme, decente, serio”

El excandidato presidencial Sergio Fajardo no se guardó ningún elogio sobre su colega Jorge Enrique Robledo, luego de que el exsenador confirmara que quiere ser el próximo alcalde de Bogotá.

“Gran noticia para Bogotá. Gran noticia para nosotros en Dignidad y Compromiso: Jorge Robledo es nuestro candidato a la alcaldía de Bogotá”, aseguró Fajardo.

Honesto, leal, transparente, decente, firme, serio. @JERobledo es el alcalde que necesita Bogotá y para mi es un orgullo apoyarlo. pic.twitter.com/4lDD2MraGL — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 21, 2023

Además, lo relacionó con algunas palabras. “Honesto, leal, transparente, firme, decente, serio. Son bastantes los calificativos. Adicional a todo esto, es un arquitecto que entiende las realidades urbanas, una persona impecable que tiene la convicción de la política, la realidad de lo público, que nos honra y que es capaz de tomar las riendas de la ciudad de Bogotá, para dar un salto que la lleve en una dirección que se corresponde con nuestra capital de la República”, aseguró el exalcalde de Medellín.

Fajardo dijo que es un orgullo para el partido que tengan a Robledo como candidato a la alcaldía de Bogotá. “Es un orgullo para mí trabajarlo, acompañarlo, aportar toda nuestra experiencia para que Bogotá tenga las condiciones que se merece alrededor de una persona como Jorge Enrique Robledo”, aseguró.

El excandidato presidencial confirmó que ahora trabajarán de la mano para llevarlo hasta el Palacio Liévano, sede de la alcaldía en Bogotá. “Nosotros en Dignidad y Compromiso vamos a poner toda nuestra fuerza y convocamos a voluntarios, voluntarias que nos quieran acompañar, vamos a trabajar y con Jorge Robledo empieza nuestro despliegue por todo Colombia”, afirmó.

El colegaje entre Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo ha sido evidente. Foto: Guillermo Torres (SEMANA). - Foto: GUILLERMO TORRES

Cabe recordar que Robledo y Fajardo recientemente decidieron unir sus partidos en uno solo: Dignidad y Compromiso Ciudadano.

En las últimas horas Robledo confirmó su aspiración. “Asumiré con toda seriedad mi candidatura a la Alcaldía de Bogotá y así también gobernaré a la ciudad, con el propósito de unir en una propuesta de bien común a los sectores populares, las clases medias y el empresariado. Y en mi gobierno estarán los más capaces de la ciudad”, aseguró Robledo.

Igualmente, en entrevista con SEMANA, el precandidato dio detalles de lo que será su aspiración. Dijo que a pesar de su alianza con Fajardo y otros líderes de lo que fue la Coalición de la Centro Esperanza en las elecciones presidenciales, no quieren repetir ese fracaso.

Jorge Robledo y Sergio Fajardo vienen trabajando de la mano, desde hace varias elecciones. - Foto: SEMANA

“Eso está descartado, de ninguna manera vuelve la Coalición Centro Esperanza. Esa fue una etapa muy importante de la vida nacional, pero ya se vivió. Pero si lo explico en este sentido, nosotros como Dignidad y Compromiso Ciudadano nos definimos como una tercera fuerza, ¿qué quiere decir eso? No somos parte de las fuerzas tradicionales que han gobernado el país, que son al final las fuerzas que llevaron a la Presidencia a Gustavo Petro con sus desaciertos, pero tampoco somos de las fuerzas que apoyan a este Gobierno. Eso ya marca una diferenciación muy grande.

Asimismo, Robledo afirmó que no se descarta que lleguen otros líderes a respaldarlo y que se tendrá que hablar sobre acuerdos fundamentales y propuestas. Tiene que ser gente que cumpla con unas líneas rojas, porque hay acuerdos que no vamos a hacer porque tenemos diferencias muy grandes, cosa que tampoco quiere decir que con nuestros contradictores vamos a una pelea a muerte y cosas de ese corte, porque hay que llegar a unir a Bogotá. No podemos llegar a convertir eso en un instrumento en contra de esos sectores”, aseguró.

Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo unieron sus partidos políticos recientemente. - Foto: Autor Anónimo

Aclaró que si llega al Palacio Liévano no le hará oposición a Petro, ya que Robledo se ha convertido en una de las principales voces críticas en contra del mandatario desde hace tiempo, a pesar de que alguna vez militaron juntos en el Polo Democrático.

“No vamos a llegar a pelear con Petro, el propósito es gobernar de la mejor manera a Bogotá, espero que podamos hacer con el doctor Petro una labor coordinada en beneficio de Bogotá. Lo principal son los bogotanos y las bogotanas, espero poder desarrollar con el doctor Petro unas relaciones cordiales. Bogotá necesita que el Gobierno nacional la respalde con todo tipo de recursos, entre otras cosas, porque Bogotá le aporta a la Nación más que otra ciudad del país”, afirmó Robledo.