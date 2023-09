“Si usted es pendejo, no vote por mí, llegaré a robar”; la polémica frase que usa William Ospina, candidato a la Alcaldía de Pereira

Entre los candidatos para las elecciones del próximo 29 de octubre nos encontramos a William Ospina, conocido como Chirry, quien aspira a la Alcaldía de Pereira. Su eslogan es contundente y genera todo tipo de debates: “Si usted es pendejo, no vote por mí, llegaré a robar”.

Una polémica frase de un candidato a la Alcaldía de Pereira que incita que no voten por él | Foto: Cortesía William Ospina

“ Por eso no vote por mí, porque ladrón que roba a ladrón...” manifestó. Dijo además que los recursos públicos “se los robaron, reparten las secretarías, los contratos, los contratistas tienen que dar comisión y ellos están también cansados de eso. “Yo llego a robar ese presupuesto que ellos se robaron para entregárselo a la ciudadanía”.

Este caricaturista, actor, cantante y diseñador señala además que nunca ha sido contratista ni funcionario. Por ello, critica a aquellos que en su hoja de vida hablan de los cargos que han ocupado, pero no tienen nada que mostrar , ya que jamás han hecho algo realmente importante.

La propuesta incluye darle contratos fijos al año a los medios, pero no para que hablen bien de nadie, “que digan lo que tienen que decir, pero hay que darles independencia a los medios” afirma.

Dice que no entiende de dónde viene esa autoproclamación de capital por el simple hecho de que tenga un buen dinamismo comercial , pues Manizales le saca mucha ventaja como capital cultural y Armenia como capital turística.

“Es una falta de respeto, además Manizales y Armenia están más bonitas que Pereira porque la ciudad se ve sucia, pobre y llena de grafitis; entonces no somos ninguna capital. Esa frase de capital del Eje no salió de ningún consenso, a mí me da vergüenza, tenemos que unir”.