Tensión en la Casa de Nariño: avanza reunión extraordinaria convocada por el presidente Petro para evaluar medidas contra el ELN

En medio de la fuerte tensión que se desató en el Gobierno Nacional por la postura de la guerrilla del ELN, que desmintió un acuerdo con el presidente Gustavo Petro sobre un cese bilateral, avanza en la Casa de Nariño la reunión extraordinaria que convocó el mandatario, en la que evaluará si ordena medidas contra ese grupo subversivo.

El sorpresivo encuentro de alto nivel se realiza con la presencia de varios de los funcionarios del gabinete más cercanos al presidente Petro. Se trata del ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada; el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En la reunión extraordinaria se define si se deroga o no el decreto que se expidió, en el cual se formalizaba el cese bilateral con el ELN. De la misma manera se evalúa si se retoman las operaciones militares en contra de ese grupo subversivo, las cuales se encuentran suspendidas.

La decisión de Petro se dio una vez que el Comando Central del ELN desmintió al presidente y aseguró que no hay acuerdo alguno sobre un cese bilateral del fuego. En un comunicado, el grupo guerrillero señaló que desde que se reiniciaron los diálogos de paz quedó claro que las decisiones se tomarían de manera conjunta y no unilateralmente.

EL DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE CESE BILATERAL ES UNA PROPUESTA PARA SER EXAMINADA.

La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral...

Completo en:

Por esa razón, indicó en el comunicado, el tema del cese bilateral del fuego es una propuesta del presidente Gustavo Petro, pero no una decisión acordada.

“La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto, aún no existe ningún acuerdo en esa materia. En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN solo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno”, dice el comunicado.

¿Cuándo se hablará del cese al fuego con el ELN?

Otty Patiño, quien es el jefe negociador de paz del Gobierno nacional, por medio de un comunicado de prensa reconoció este martes 3 de enero, que hasta el segundo ciclo de diálogos con el ELN que se desarrollará en México se abordará a profundidad el cese al fuego.

“Esta propuesta de cese al fuego es el primer paso para un nuevo entendimiento y un nuevo futuro. Celebro entonces la decisión del ELN de examinar los términos que hagan posible un acuerdo de cese al fuego en el próximo ciclo de diálogos”, señaló en el documento.

Otty Patiño, es el jefe de la delegación de paz del Gobierno para los diálogos con el ELN. - Foto: SEMANA

También aseguró: “Tengo la seguridad de que nuestra fuerza pública estará a la altura del mandato constitucional que establece que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento y que su razón de ser es la defensa de las comunidades y la protección de quienes se acojan a este clamor de cese al fuego”.

“La intención del Presidente Gustavo Petro al declarar un cese bilateral del fuego es la de abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política”, expresó Patiño sobre los avances que se han logrado con el ELN.

Y enfatizó en el comunicado: “En mi calidad de jefe negociador del Gobierno con el ELN, me corresponde interpretar este llamado del cese al fuego con las principales organizaciones armadas que, desde distintas regiones, con diversos intereses y con diferentes nominaciones, hoy ejercen la violencia, como una orden del Presidente para que cese la matazón y pueda escucharse la voz silenciada de las comunidades, de la gente que, a más del abandono, del hambre, de la miseria, se ha visto obligada a discurrir por el camino de las ilegalidades y del odio”.