Terminó la reunión entre la Alcaldía de Bogotá y el gremio de taxistas, ¿a qué conclusiones llegaron?

Es de mencionar que en la jornada de manifestaciones de ayer miércoles, hubo once taxis que resultaron afectados, 12 buses del SITP y TransMilenio pinchados. Así mismo, hubo una persona capturada por agredir a un gestor de convivencia del Distrito.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El gobierno distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vías de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”, afirmó el mandatario distrital.