Tajante pronunciamiento de Galán a taxistas: no se dará ninguna concesión bajo amenaza, “si hay bloqueos, no hay diálogo”

Durante el balance, el alcalde afirmó que está abierto al diálogo con el gremio de los taxistas, como se ha trabajado con la Secretaría de Movilidad desde principio de año. Sin embargo, añadió que no se dará ninguna concesión bajo amenaza.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El Gobierno Distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vía de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”, puntualizó.