Tras escándalo, Gobierno Petro le dice no a propuesta de representante que pedía construir un nuevo edificio para el Congreso

Sin embargo, a las pocas horas de haber sido presentada, según le confirmó Salazar a SEMANA , esa idea no prosperó. Tras una reunión que sostuvieron en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, para definir los ponentes, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les dijo que no era viable.

“No fue acogida por el Gobierno porque la fuente de financiación afectaba una vigencia futura y, por lo tanto, el Gobierno no la aceptó y no la aprobó. Si no la aceptó el Gobierno, no nació jurídicamente”, aseguró el congresista.