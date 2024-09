Efraín Cepeda, presidente del Senado, se opone férreamente a la millonaria construcción de un nuevo edificio en el Congreso

Cepeda indicó que el país no está para este tipo de gastos, que se deben establecer prioridades y que la construcción de este edificio no debe ser discutida en este momento.

“El país no está para nuevos e inoficiosos gastos. Por semanas he venido explicando las razones para reducir el monto del presupuesto en por lo menos 12 billones de pesos, por lo que no tiene sentido sumar un nuevo gasto de 150 mil millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio en el Congreso”, dijo Cepeda.