Tras respuesta de Francia Márquez “guiada por el ego”, expresidente de la Corte Suprema advierte a qué sanciones se expone

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia, se transporte en eso”, manifestó inicialmente.

Adicionalmente, la caucana reiteró que el Estado tiene la responsabilidad de brindarle todas las garantías, y así poder realizar su trabajo de la mejor forma. Asimismo, señaló que los vicepresidentes de Colombia siempre han usado diferentes aeronaves estatales para transportarse. “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente”, agregó.

La vicepresidenta llegó a una sesión sobre el Proyecto Nacional de Presupuesto de 2025 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. “No puedo permitir que me digan que somos unos vagos. No. Yo me he esforzado este año por sacar una institución adelante. Yo también quiero que este ministerio pueda cumplir y avanzar como lo hemos venido haciendo. No hemos tenido la oportunidad de mostrarles aquí todo lo que hemos hecho hace un año. Ustedes (congresistas) nos están juzgando por lo que se escucha afuera. Esta institución se creó el año pasado, nos merecemos ser escuchados”, afirmó.