Tras reunión con la minTransporte, alcaldesa de Buenaventura descarta cobro a camiones y prioriza obras para mejorar la conexión del puerto

Buenaventura no aplicará el cobro por circulación de vehículos de carga contemplado en el Decreto Distrital 0338 de 2026. La decisión de la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba se produce en medio de los desafíos logísticos que enfrenta el principal puerto colombiano sobre el Pacífico y de la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad en el distrito.

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La ministra Elsa Noguera se reunió con la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba. Foto: Ministerio de Transporte

El anuncio se realizó este miércoles 14 de octubre, luego de una reunión con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, en la que ambas funcionarias acordaron concentrar esfuerzos en la infraestructura vial, los accesos al puerto y la recuperación de carreteras afectadas por el terremoto.

La discusión sobre el cobro se da en un contexto en el que las dificultades para movilizar mercancías también repercuten en las comunidades. La administración distrital sostiene que las soluciones deben responder tanto a las necesidades de la operación portuaria como a los problemas de movilidad que enfrentan los habitantes.

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La ministra Elsa Noguera se reunió con la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba. Foto: Ministerio de Transporte

Por eso, además de descartar la aplicación del decreto, la alcaldesa planteó trabajar de manera articulada con el Gobierno nacional para impulsar las obras que requiere el territorio. La intención es avanzar en una logística que permita mejorar la entrada y salida de vehículos de carga sin dejar de lado las necesidades locales.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el corredor Buga-Buenaventura, una vía estratégica para el comercio exterior del país. Según informó la ministra Noguera, nueve de las 21 unidades funcionales del proyecto lograron destrabarse, incluida la vía alterna interna. Además, aseguró que actualmente todo el corredor se encuentra en obra.

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La ministra Elsa Noguera se reunió con la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba. Foto: Ministerio de Transporte

El Gobierno nacional también se comprometió a priorizar intervenciones en los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto.

Aunque el anuncio descarta el cobro previsto en el decreto, el reto será convertir los acuerdos en avances concretos de infraestructura. La reducción de los tiempos de desplazamiento y la descongestión vial serán claves para determinar el impacto de estas medidas sobre el transporte de carga y la vida cotidiana en Buenaventura.