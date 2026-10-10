Gobierno De La Espriella aclaró qué pasará con el salario mínimo de 2026 tras demandas ante el Consejo de Estado

El Gobierno nacional anunció que el salario mínimo de 2026 se mantiene vigente y aclaró que los trabajadores no tendrán que devolver los recursos recibidos, pese a las demandas que estudia el Consejo de Estado contra el decreto que fijó el aumento salarial.

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Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que no existe ninguna orden para reducir el salario mínimo ni para exigir la devolución del dinero pagado a los empleados mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con el incremento.

“El salario mínimo de 2026 sigue vigente. El Gobierno nacional no ha ordenado su reducción y ningún trabajador tiene que devolver ningún peso de los salarios que ya recibió por cuenta de las demandas que actualmente se estudian”, señaló la ministra del Trabajo.

¡Que no lo confundan! El salario mínimo de 2026 sigue plenamente vigente en $2.000.000 ($1.750.905 más auxilio de transporte). El Gobierno Nacional no ha ordenado ninguna reducción, ningún trabajador debe devolver dinero recibido y la demanda en estudio en el Consejo de Estado no suspende sus derechos. Ante cualquier duda, consulte los canales del Ministerio del Trabajo. — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 10, 2026

El Ministerio del Trabajo confirmó que el salario mínimo mensual en Colombia para 2026 continúa en $ 1.750.905, más $ 249.095 correspondientes al auxilio de transporte para los trabajadores que tienen derecho a recibirlo. De esta manera, ambos conceptos suman un total de $ 2.000.000 mensuales.

Además, la ministra del Trabajo envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y los invitó a no creer en versiones que anuncian la eliminación del incremento salarial. Además, la entidad aseguró que seguirá brindando orientación a través de sus canales oficiales y supervisando el cumplimiento de las normas laborales vigentes.

El Ministerio reiteró que los empleadores deben seguir pagando los valores establecidos en la normativa vigente. Foto: ADOBE STOCK

La cartera laboral explicó que las demandas presentadas contra el decreto que fijó el incremento salarial no modifican automáticamente las obligaciones vigentes. La evaluación de la legalidad de esa norma está en manos del Consejo de Estado, que deberá pronunciarse sobre los procesos judiciales en curso.

Mientras se conoce una decisión judicial, el Ministerio reiteró que los empleadores deben seguir pagando los valores establecidos en la normativa vigente. Por tanto, el salario mínimo y el auxilio de transporte deben mantenerse conforme a las disposiciones actuales.