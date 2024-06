Uribe arremete contra constituyente de Petro: “Nos van a llevar a un texto constitucional neocomunista, del ELN, forzado por armas”

“Estoy en desacuerdo con esa convocatoria de una constituyente por fuera del marco constitucional. En 1991 se pudo hacer por un decreto de excepción porque la Constitución de 1986 no traía la figura de la asamblea constituyente porque, además, tenía unos techos más amplios. Todo lo que se pudiera hacer para proteger a la ciudadanía se realizaba a través del Estado de sitio”, recordó.

Pero hoy —aclaró el líder del Centro Democrático—, “la situación es diferente porque la Constitución de 1991 vigente tiene la figura de la constituyente y está bien reglamentada. Me parece que sería un atropello pretender convocar a una constituyente por fuera de esa figura y el pueblo colombiano no lo puede permitir, los guardianes de la Constitución que están en las Fuerzas Armadas, en el pueblo y la Justicia no pueden permitir esa violación de la Constitución”.