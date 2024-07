Velasco señala que “en Colombia no hay bloqueo institucional” y asegura que reforma laboral tiene vida en el Congreso

En su última rueda de prensa como ministro, el político de bases liberales reconoció que en Colombia no hay un bloqueo institucional y aseguró que ya había cumplido su ciclo a cargo de la cartera que llevó la batuta de las reformas sociales ante el Congreso.

“La gran conclusión es que hablando se pueden hacer acuerdos en el Congreso y con esos resultados me ratifico en que en Colombia no hay bloqueo institucional. Si todos cedemos un poco, podemos llegar a acuerdos y ese tiene que ser el camino”, agregó.

"La gran conclusión es que hablando se pueden lograr acuerdos. En Colombia no hay bloqueo institucional, ese debe ser el camino de la democracia" ministro @velascoluisf en declaraciones a medios desde Casa La Giralda, sede del Ministerio del Interior. pic.twitter.com/4DFNfqsECK

Velasco rechaza constituyente

Luis Fernando Velasco se apartó de la idea planteada por algunos sectores del Gobierno de que se realice una constituyente para modificar la carta magna de 1991. El funcionario dijo que “en el Congreso hay espacio para hacer reformas. Además, una Constituyente no se debe hacer desde un Gobierno contra un sector político, una asamblea nacional constituyente va a construir el pacto social fundamental de una sociedad y cuando uno quiere hacer un pacto de convivencia en la sociedad necesita a toda la sociedad”.

En esa línea, apuntó: “A mí me parecería profundamente inconveniente que se planteara una constituyente de unas minorías contra unas mayorías, entre otras cosas, porque las minorías siempre tendrán derechos. Yo no creo que el presidente esté en esa tarea. Se lo dije al presidente: meter al país en una asamblea nacional constituyente, que no es fortalecer el poder constituyente, sería meterse en una vaca loca”.