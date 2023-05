“Veo un gobierno con bastantes problemas, una ciudad fraccionada, polarizada”: Miyerlandi Torres explica por qué quiere ser alcaldesa de Cali

SEMANA: ¿Quién es Miyerlandi Torres ?

MIYERLANDI TORRES: Es una mujer emprendedora, cercana a la gente, mamá de Catalina, de una niña de 17 años, hija de Lucrecia. Soy mujer que ha venido creciendo desde el ámbito académico, desde la Universidad del Valle. He venido creciendo profesionalmente, laboralmente en diferentes espacios, primero como bacterióloga del Hospital Carlos Carmona de Cali, en la Comuna 16 y a partir de allí, con los diferentes estudios que he realizado, logré ser la gerente de la misma institución. Pasé a ser gerente de otra empresa social del estado durante 10 años y luego secretaria salud.

SEMANA: ¿Por qué aspira a la alcaldía de Cali, qué la motivó?

M.T.: En la vida, uno está en diferentes momentos y espacios y, al igual que muchos de los caleños, me encuentro identificada con la problemática de la ciudad, una problemática que requiere de nuevos liderazgos. Creo que nuevos liderazgos son capaces de poder llevar a un mejor puerto o darle una mejor visión o una visión diferente a lo que está viviendo hoy nuestra capital. Eso me motiva y no hay que desconocer que haber sido secretaria de salud de la administración de la pandemia por la covid-19, tener una visión global de la administración publica y de Cali, con ese sentido social que tuve que afrontar durante la pandemia y la vacunación en la ciudad, pues me da esa sensibilidad y el conocimiento de mi capital.

Miyerlandi Torres fue secretaria de Salud de Cali y su trabajo durante la pandemia por la covid-19 fue destacado por el gobierno nacional. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

SEMANA: ¿Qué la diferencia a usted de los otros candidatos, por ejemplo Alejandro Eder y Wilson Ruiz?

M.T.: Que soy mujer. Las mujeres tenemos una visión diferente desde lo organizacional y desde la sensibilidad social, de la disciplina y la forma de administrar y de articular diferentes organismos o entidades para tener un resultado. Y lo segundo es que conozco, he trabajado en Cali, he servido a la ciudad desde hace más de 20 años laborando con diferentes comunidades, desde la Comuna 16, luego la 8, 9, 10, 11, 12, construyendo y prestando un mejor servicio de salud donde logré la acreditación de una institución, eso es muy difícil en una institución pública. Lo logramos en el año 2018, en la anterior administración, con unos resultados que son valorados por la comunidad.

También, el trabajo que se desarrolló durante la pandemia de la mano de universidad, de la mano del grupo técnico de la secretaría, de diferentes instituciones, de empresarios de varios sectores. Administré la crisis más grande que ha tenido la humanidad, dejando unos resultados muy positivos o, por lo menos, reconocidos a nivel nacional, unos resultados que fueron reconocidos a nivel nacional, por el Ministerio y algunas entidades.

Aunque Miyerlandi Torres fue secretaria de salud de Cali, no le gusta que la matriculen con el alcalde Jorge Iván Ospina porque, según dijo, ha laborado en distintos sectores. - Foto: Tomado de Facebook @jorgeivan.ospinagomez

SEMANA: ¿Usted es la candidata de Jorge Iván Ospina? Al menos, fue su secretaria de salud. ¿Qué decirles a quienes la matriculan con el actual alcalde de Cali?

M.T.: Mi experiencia, como ya lo he venido mencionando, viene de hace más de 20 años en diferentes instituciones de salud y con diferentes administraciones. De hecho, no solamente fui secretaria de salud de este de esta alcaldía, sino que fui gerente de empresas sociales del Estado en la administración de Rodrigo Guerrero, de Maurice Armitage, con más de siete hospitales construidos y con una institución de la más alta calidad en la prestación de servicios de salud en Cali. Así que matricularme allí, creo, es desatinado, mi trabajo ha sido más de un crecimiento profesional y, desde lo laboral, un reconocimiento a lo que he venido desarrollando en las diferentes entidades.

SEMANA: ¿Cómo le parece, precisamente, el gobierno de Jorge Iván Ospina?

M.T.: Al igual que muchos de los caleños, vemos un gobierno con bastantes problemas, una ciudad fraccionada, polarizada, que percibe que no hay una línea clara, un norte, un horizonte y unas metas claras que puedan ser transmitidas a la ciudadanía. Así que yo entiendo la problemática, lo que está sucediendo en las calles y veo que es desafortunado para la ciudad. Por eso, estoy postulando mi nombre para poder lograr esa articulación y, sobre todo, el compromiso de la ciudadanía ante una alcaldesa que pueda generar respeto, responsabilidad y una línea clara hacia dónde dirigirnos.

La exsecretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, hoy aspira a la Alcaldía de Cali. - Foto: Cortesía Secretaría de Salud de Cali

SEMANA: ¿Usted está de acuerdo con la reforma a la salud de Carolina Corcho?

M.T.: Tiene sus bondades como todas las reformas, hablar de APS, de una medicina preventiva, creo que todos los sistemas de salud buscan esto. El tema es el cómo lo vamos a hacer. Tiene una propuesta muy interesante que se ha tratado de tramitar durante más de 30 años y es el sistema de información integrado, un solo sistema de información para todo para el sistema de salud. Eso sería maravilloso, creo que en la reforma es bastante interesante.

Hay otros puntos en los cuales estoy en desacuerdo. Ejemplo: cómo se va a administrar el tema del aseguramiento y que pase a ser netamente público. Lograríamos administrar los recursos solamente de lo público y existe el riesgo de que a mediano, a corto plazo, no solamente el sistema sufra, sino las instituciones prestadoras de servicios de salud por temas de manejo de recursos en casas políticas.

SEMANA: ¿Usted es la candidata a la alcaldía de Dilian Francisca Toro?

M.T.: Con la doctora Dilian Francisca he trabajado en algunos espacios, hemos concurrido en algunos espacios laborales, la admiro como una representante, como una líder vallecaucana, como una líder de partidos políticos.

En esta ocasión, estoy por recolección de firmas, no tengo en este momento apoyo del partido de La U, estoy recogiendo firmas como candidata independiente y a lo cual le queremos apostar como grupo ciudadano. Obvio, más adelante, algunos partidos y los que quieran y tengan la misma visión y el compromiso de sacar a esta ciudad adelante y de soñar juntos y de construir la Cali del futuro, seguramente estaremos trabajando.

SEMANA: ¿Cuáles son las tres principales obras que le gustaría dejarle a Cali?

M.T.: Indiscutiblemente, más que obras, hay algo que hay que reconocer y hay que trabajar en Cali y es esa identidad caleña, ese sentido de pertenencia por nuestra ciudad, donde entendamos que no solo un alcalde o una alcaldesa va a ser suficiente para recuperarla y para que la capital renazca. Es necesario el compromiso de la ciudadanía, el trabajo de todos.

Cali requiere ese compromiso ciudadano, que entre todos trabajemos por recuperar esta ciudad, en esos problemas que tanto nos aquejan como es la inseguridad, los problemas de movilidad, de malla vial o de huecos. Quiero convertir a Cali en una ciudad líder en tecnología y de inteligencia artificial, es necesario dejar un trabajo en este sentido y creo que puede ser uno de los proyectos grandes a los que le podemos apuntar, generando educación, empleabilidad y emprendimiento.

Y obras grandes: la recuperación del centro es una de mis metas, si intervenimos el centro de la ciudad con un ejemplo de seguridad, de orden público, de manejo de medioambiente, un ejemplo de recuperación del centro, sé que podemos impactar a la ciudadanía y llevarlo a otros sectores.