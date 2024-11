Vicky Dávila le agradeció a Sergio Fajardo por sus “palabras y respeto”, pero marcó diferencia en ideas y propuestas

Este jueves, Vicky Dávila le agradeció a Sergio Fajardo por unas declaraciones en las que la elogió y reconoció su valentía. “Ella es una mujer valiente, muchas de las cosas que se han destapado en tiempos recientes se deben al trabajo de Vicky Dávila. Usted puede estar de acuerdo con ella o no, en términos de lo que pueda pensar acerca de la economía, etc. Pero gracias a Vicky Dávila hay una cantidad de cosas (...), empezando por la entrevista con el hijo del presidente Petro, que puso una señal y abrió la puerta y mostró que habían decidido que, con tal de ganar, lo que fuera como fuera, la política no es el todo vale. Ella ha jugado un papel importante en todo esto”, sostuvo el exgobernador de Antioquia, en una entrevista con el medio La Razón.co.

“Ella representa un malestar en Colombia. Otra cosa es que yo piense como ella, lo que quiero decir es que Vicky Dávila representa a una parte de este país que tiene unas molestias muy grandes”, afirmó Fajardo.

A raíz de lo señalado por Fajardo, Dávila respondió en su cuenta en X: “Sergio, gracias por tus palabras y respeto. Se ve que podremos tener debates a fondo sobre ideas y propuestas, sin agresiones personales. Pensamos distinto y serán los colombianos los que al final decidirán cuáles son las soluciones que más necesitan y quién les generará más confianza. Nuestras posturas sobre cómo recuperar la seguridad y luchar contra el crimen son diferentes, por ejemplo, a usted le gustó el acuerdo de paz con las Farc y yo estuve y estoy en contra de esa impunidad. En materia económica, usted cree en un papel más protagónico del Estado, mientras que yo creo en un Estado más austero, menos burocrático y que ofrezca más libertades individuales como motor de crecimiento y generación de oportunidades. Me alegra el tono con el cual usted empieza esta etapa. @sergio_fajardo”.

En la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para SEMANA, Sergio Fajardo (13,4 %) y Vicky Dávila (11,4 %) están en empate técnico por el primer lugar, dado el margen de error de la encuesta (2,7%). Les siguen Juan Manuel Galán (10 %), Claudia López (9,7 %), Germán Vargas Lleras (8 %), María José Pizarro (6,8 %), Gustavo Bolívar (6,5 %), María Fernanda Cabal (5,8 %), Daniel Quintero (5 %), Miguel Uribe Turbay (4,2 %), Luis Gilberto Murillo (3,1 %) y Alejandro Gaviria (2,5 %). El 2,4 % dice que votaría en blanco, mientras el 9,4 % manifiesta que no votaría por ninguno y el 1,9 % no sabe / no responde.

En ese mismo estudio, el 41,2 % de los encuestados sostuvo que votaría por la derecha, el 25,1 % por el centro y el 22,5 % por la izquierda. El 7,9 % señaló que no votaría por ninguno, mientras el 3,3 % agregó que no sabe / no responde.

Entre los que señalaron que votarían en una consulta en la derecha, Vicky Dávila lidera con un 28,9 %. Les siguen el exvicepresidente Germán Vargas Lleras (22,1 %), Miguel Uribe Turbay (13 %), María Fernanda Cabal (11,4 %), David Luna (6,5 %) y en el último lugar está Paloma Valencia (4,8 %). El 9,2 % indicó que no votaría por ninguno y el 4,1 % dijo no sabe / no responde.

Entre el 22,5 % de las personas que dijo que votarían en una consulta de la izquierda, y dado el margen de error de la encuesta, del 2,7 %, se registró un empate técnico entre la senadora María José Pizarro (24,6 %) y el director del DPS, Gustavo Bolívar (24,3 %). Les siguen el exalcalde de Medellín Daniel Quintero (17,2 %), el canciller Luis Gilberto Murillo (8,1 %), el exgobernador Carlos Caicedo (7,3 %), la ministra de Ambiente, Susana Muhamad (5,2 %), y el embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras (2,4 %). El 8,8 % no votaría por ninguno y el 2,1 % no sabe/ no responde.