Video | “Si tomo aguardiente me vuelvo guerrero”: Álvaro Uribe luego de que le ofrecieran un ‘traguito’

El líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, ha venido recorriendo diferentes regiones del país buscando reconquistar votantes de cara a las elecciones territoriales que se llevarán a cabo en el mes de octubre.

En medio de su correría por ciudades y municipios del país, el expresidente de la República ha compartido con aquellos ciudadanos que se han acercado a él y le han manifestado su rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

A propósito, este domingo 19 de febrero, el expresidente Uribe visitó Belén, una de las 16 comunas de Medellín y allí, un grupo de ciudadanos le ofreció un ‘traguito’ y él se negó a tomarlo.

En un video publicado en TikTok se aprecia el instante en que una mujer le pasó al expresidente una copa con el licor, mientras esta decía “Petro no”.

Sien embargo, el esquema de seguridad trataba de impedir que la mujer le siguiera insistiendo al expresidente para tomarse lo que había en la copa.

Finalmente, entre risas, Uribe tomó de un momento a otro de la mesa una botella que contenía soda y tomó a ‘pico de botella’ el líquido para decirle a los presentes: “Si tomo aguardiente me vuelvo guerrero”.

Al final, fue aplaudido por los presentes y se retiró del lugar.

Pero ahí no paró todo. En la misma comuna de Medellín, el expresidente Uribe repartió buñuelos a la comunidad, mientras lucía su tradicional sombrero antioqueño y una chaqueta gris.

El expresidente Uribe con una profesora llamada Yenni, en Belén. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @AlvaroUribeVel

A través de su cuenta en Twitter, el exmandatario compartió un video de ese momento, junto a un mensaje que decía: “Recorremos las calles de Belén (Medellín) con alegría, con amor por la tarea que tenemos en frente”.

Recorremos las calles de Belén (Medellín) con alegría, con amor por la tarea que tenemos en frente. pic.twitter.com/VSK7hw7EZ7 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 19, 2023

Álvaro Uribe manda fuerte mensaje sobre reforma a la salud

Debido a la radicación del proyecto que pretende reformar la salud de Colombia, han salido varias voces en contra el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Uno de ellos es el exmandatario Álvaro Uribe, quien aprovechó un evento del Centro Democrático en Soacha, Cundinamarca, para enviar un mensaje sobre lo que podría ocurrir con la modificación total de la salud en el país.

“En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado, como en Cuba, donde todo lo maneja el Estado, [que] el ciudadano pierde la capacidad de quejarse por miedo al Gobierno”, dijo de manera enfática el expresidente ante el aplauso de los asistentes.

El expresidente Álvaro Uribe se había reunido con el presidente Gustavo Petro en meses anteriores. - Foto: CORTESIA PRENSA GUSTAVO PETRO

Además, el expresidente Uribe le hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para llegar a acuerdos en torno a este tema que afecta de manera directa a todos los colombianos.

“¿Acaso nuestra democracia no puede encontrar unos acuerdos? Hablemos de salud, ¿acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales? ¿La oportunidad de que la señora más pudiente pueda ir al mismo hospital que la señora más humilde? ¿Acaso para resolver todos los problemas que tiene la salud, no se puede llegar a un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual, mixto y solidario?”, agregó el exmandatario.