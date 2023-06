“Ya es hora que Gustavo Bolívar deje la indecisión y diga si se lanza a la Alcaldía de Bogotá; si no raja, pues que preste el hacha”: Carlos Carrillo

SEMANA: ¿Cómo está viendo la campaña a la Alcaldía de Bogotá? Están apareciendo nuevos competidores en los últimos días…

CARLOS CARRILLO: Y faltan algunos más. Yo cada vez veo más probable que se lance Enrique Peñalosa. Generalmente la izquierda es la que llega dividida, pero todo parece indicar que lo que pasará es que la izquierda llegará unificada y el antipetrismo llegará dividido. La salida del senador Jorge Enrique Robledo es una muestra de eso. El camino natural de El Moir, la organización política de la que Robledo hace parte, es hacer una alianza con Carlos Fernando Galán en contra de Petro. Ellos tomaron una decisión que en mi opinión es mezquina, porque prefirieron sabotear el gobierno del Cambio y se dedican a ser más antipetristas que el mismo uribismo. Ellos hoy solo tienen un camino: aliarse con Galán.

SEMANA: Es decir, ¿usted no cree que Jorge Enrique Robledo llegue a la segunda vuelta?

C.C.: No. Y lo digo categóricamente por una razón muy sencilla: miren las elecciones presidenciales. Robledo tuvo una votación muy importante como senador, pero éramos nosotros quienes votamos por él. Digo nosotros porque yo voté por él en el pasado, pero los apoyos de él eran mayoritariamente de izquierda, pero él decidió dedicarse a sabotear al gobierno en una actitud mezquina. Parece que fuera envidia de que haya sido Gustavo Petro quien haya alcanzado la presidencia, mientras él se convierte en un actor secundario del panorama político.

Carlos Carrillo, Gustavo Bolívar y Heidy Sánchez. - Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/ FOTO2: SEMANA/ FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

SEMANA: Pero Robledo puede robar votos de la izquierda, la derecha y el centro…

C.C.: No, no me preocupa. Lo que ha hecho Robledo desde hace unos tres años ha sido aliarse con la derecha para romper con la izquierda. El mayor responsable del triunfo de Claudia López se llama Jorge Enrique Robledo y su MOIR. Fueron ellos los que le permitieron a López a disfrazarse de algo que no era. Eso me llevó a la ruptura con ellos cuando eran parte del Polo.

SEMANA: ¿Cómo le parece la idea de una encuesta para determinar el candidato de mayor respaldo en el Pacto Histórico?

C.C: El Pacto Histórico es un proyecto colectivo donde hay diferentes partidos y posturas sobre cuál debe ser el futuro de ese proyecto. Creo que el futuro del Pacto debe ser convertirnos en un partido porque es la única forma en que vamos a poder tomar decisiones en democracia interna y vamos a poder consolidar un proyecto que tenga vocación de permanencia. El liderazgo de Gustavo Petro es muy importante, pero en el 2026, él se va y lo que debe quedar es un proyecto colectivo. Y dentro de ese proyecto hay que tomar decisiones colectivas. No puede ser únicamente la búsqueda de vanidades individuales o unos concursos de popularidad. Si se trata de hacer un concurso de popularidad para escoger un candidato, pues lanzamos a Carlos Vives. Se trata de construir un programa de gobierno que vaya en consonancia con el proyecto nacional, pero que tenga un diagnóstico preciso de la realidad de Bogotá.

SEMANA: Pero hábleme de la encuesta.

C.C.: Hace meses me reuní con Gustavo Bolívar y estuvimos hablando, fue una charla fraterna y cordial. Yo le dije “Gustavo, aquí hay unas aspiraciones que son legítimas y el mecanismo democrático para solucionar esto es una consulta donde los sectores políticos van, votan y en las urnas se toma una decisión”, porque si se trata de definir esto por encuestas entonces que la presidencia la defina Invamer o Datexco y eso no es así. Yo era amigo de la consulta, era una postura con Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hoy es ministro de salud, y Bolívar dijo que no, que él no había tomado una decisión. De hecho, hasta el sol de hoy sigue diciendo que no ha tomado una decisión (…). Mientras Gustavo Bolívar insiste en no estar seguro de su aspiración y tiene unos condicionamientos (sus contratos, asuntos económicos, sus angustias), tomé la decisión de dar la vida por este proyecto.

SEMANA: ¿Se han vuelto a reunir?

C.C.: Nosotros nos reunimos ayer -martes 20 de junio-. Estuvo la concejal del Polo Heidy Sánchez, y seguimos con el ánimo unitario de llegar a la consolidación de un candidato único. Yo no tengo problema en decirlo abiertamente: ya es hora de que el compañero Gustavo Bolívar deje la indecisión y diga de una vez por todas si va a ir o no, porque, si no va, alguien tendrá que asumir las banderas del Pacto Histórico.

Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: Si Bolívar aspira, ¿qué ocurrirá?

C.C.: Si él va, tendremos que buscar un mecanismo, no será democrático, esa era la consulta. Yo repito: yo le propuse personalmente a Gustavo Bolívar que fuéramos a una consulta y él me respondió que no había tomado una decisión, pero lo que pasa es que la Registraduría tiene un cronograma electoral que se ajusta a las decisiones del registrador y no a las de cada candidato. Hoy no hay forma de ir a una consulta. El único mecanismo democrático será el 29 de octubre, día de las elecciones, pero nadie quiere que el Pacto llegue dividido a esas elecciones. Lo ideal sería llegar a un consenso.

SEMANA: ¿Y si Bolívar no va?

C.C.: Puede jugar un papel muy importante en el impulso de las listas del Pacto Histórico en todo el país. Yo respeto a Bolívar, es bien intencionado, tiene un aprecio real por el señor presidente y es una figura que aglutina una buena parte del voto petrista, no todo, pero sí una buena parte. La campaña de Bolívar, apoyando candidatos en las regiones, sería muy importante para el proyecto colectivo.

SEMANA: Carlos Amaya no será candidato a la Alcaldía de Bogotá, ¿Claudia López a quién respaldará?

C.C.: El Partido Verde no tendrá candidato. Creo que Claudia López y Angélica Lozano deben irse con Juan Daniel Oviedo o Carlos Fernando Galán. Y, según los rumores, porque no tengo certeza, apoyarán a Oviedo.

Gustavo Bolívar no decide aún si aspira o no a la Alcaldía de Bogotá. - Foto: Foto 1 (Gustavo Bolívar): SEMANA / Foto 2 (marihuana): Getty Images.

SEMANA: ¿Le preocupa que Claudia López sea alcaldesa y Angélica Lozano, presidenta del Senado, en un momento crucial como las elecciones?

C.C.: A mí no me preocupa que ellas ostenten estos cargos, me preocupa la politiquería tan descarada que han hecho en Bogotá. El problema es que son unas politiqueras de miedo.

SEMANA: Finalmente, ¿cree que Gustavo Bolívar aspire?

C.C.: Nos vimos este miércoles con Gustavo Bolívar. Insiste en que no está seguro, que tiene asuntos del dinero y su trabajo por resolver. Yo digo que si bien todos estamos en aras de la unidad, tenemos que ser respetuosos con las demás candidaturas. Yo he sido muy respetuoso con la candidatura de la concejal Heidy Sánchez y de Gustavo Bolívar, pero eso también debe ser en doble vía. Creo que ya se está convirtiendo en una falta de respeto grande que Gustavo Bolívar no tome una decisión. Si no raja, pues que preste el hacha.

SEMANA: ¿Usted ya habló con Gustavo Petro de su aspiración?

C.C.: El presidente es inaccesible . Yo no tengo ningún canal de comunicación con el señor presidente.