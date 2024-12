Donald Trump se queda sin opciones no bélicas contra Irán.

Ante la decisión de la Casa Blanca y hasta mayo de 2019, el gobierno iraní aplicó la llamada “paciencia estratégica”, táctica que consistía en esperar, respetar el acuerdo y entablar negociaciones con los aliados del pacto. Hoy, Teherán cambia de método y esgrime la “resistencia máxima”, que se basa en amenazar con cerrar el estrecho de Ormuz y llevar acciones de sabotaje contra los buques petroleros. El objetivo es provocar a Estados Unidos pero también mostrar a los europeos que la política de Trump puede tener un costo para ellos. Al sobrepasar el límite autorizado de 3,67 por ciento de enriquecimiento de uranio, como lo anunciaron recientemente las autoridades iraníes, Teherán endurece esa estrategia ofensiva. Si bien la dura postura que ha impuesto Washington se conoce de sobra, se han vuelto de vital importancia las decisiones o acercamientos que han tenido varios países de la Unión Europea en este espinoso asunto.

Donald Trump sabe que si impulsa a Irán a ir más lejos en sus represalias, Europa tendrá dificultades para defender el pacto. Esa táctica parece dar sus frutos.

Por ahora, la reacción de Europa se resume en desarrollar mecanismos económicos para evitar que Irán se ahogue con las sanciones norteamericanas y en llevar a cabo una política de apaciguamiento. Su estrategia financiera tiene un nombre: INSTEX (siglas en inglés de Instrumento de Apoyo a los Intercambios Comerciales). Se trata de un procedimiento complejo de pago basado en el trueque. Este dispositivo permite a un exportador europeo vender a Irán y recibir el pago de un importador europeo que compra productos a ese país de Medio Oriente. De esta manera, el dinero no sale del continente. Teherán, por su lado, creó STFI, un sistema idéntico para los exportadores e importadores persas. Así, Europa e Irán realizan un intercambio comercial sin flujo financiero entre ellos.

No obstante, esta forma de pago no satisface las exigencias económicas de Irán, pues solo se aplica a las pequeñas y medianas empresas y al sector agroalimentario y farmacéutico. Además, lo más importante para esa nación es poder vender su petróleo, no sus dátiles ni su trigo. Incluso si INSTEX se logra abrir al comercio de oro negro, la demanda del Viejo Continente no sería suficiente. “Para que ese mecanismo funcione realmente, Europa debe ampliarlo y permitir a países como China o India utilizarlo para que Irán venda su petróleo a estas grandes potencias y así responder a sus necesidades económicas y reducir las consecuencias del bloqueo norteamericano. Pero, por ahora, INSTEX no funciona”, explicó a la revista SEMANA Thierry Coville, experto en Irán y en economías petroleras del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París. La diplomacia también hace parte de la estrategia europea, que mezcla una dosis de comprensión y de presión. Al conocerse que Irán estaba enriqueciendo el uranio a 4,5 por ciento, un nivel prohibido por el pacto, el ministro de relaciones exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, declaró que “Irán tomó malas decisiones en reacción a la mala decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo”. Al mismo tiempo, con sus homólogos europeos, instó a la nación persa a respetar sus compromisos.