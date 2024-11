En conversación con Dinero, el presidente del eCommerce Institute, Marcos Pueyrredon, hizo énfasis en que este nuevo contexto, producto del coronavirus, implicó una hiperaceleración digital de lo cotidiano, que hubiera tardado entre tres y cinco años en América Latina, pues la crisis obligó a más de 3.500 millones de personas en el mundo a permanecer en algún tipo de cuarentena.



En ese sentido, la industria y los canales digitales se han convertido en una ventana de oportunidad para mantener la continuidad de los negocios y acelerar la recuperación de las empresas, principalmente de las pymes y los emprendedores.

“Este nuevo contexto ha implicado una digitalización de lo cotidiano, a raíz de la cuarentena, pues el único canal que estuvo disponible para consumir, vivir y entretenerse fue el canal digital”, afirmó Pueyrredon.

Según el estudio Barometer Covid-19 de la División Insights de Kantar, Colombia es el país de América Latina que más compra a través de internet. Además, de acuerdo con la firma BlackSip, Colombia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en el mayor número de ingresos en ventas, después de Brasil, México y Argentina.

“Básicamente hemos vivido un a. C. y un d. C. que no tiene que ver con un ‘antes de Cristo’ y un ‘después de Cristo’, sino con un ‘antes del coronavirus’ y un ‘después del coronavirus’, que ha creado un nuevo consumidor totalmente digitalizado", agregó Pueyrredon.