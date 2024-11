La elección del abogado Hugo Quintero Bernate, quien el jueves pasado fue escogido nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ha generado revuelo entre partidarios del Centro Democrático, quienes aseguran que las posturas del togado en Twitter han sido abiertamente antiuribistas, lo que afectaría su imparcialidad como juez en el proceso que lleva dicho tribunal contra el expresidente Álvaro Uribe.

Si bien Quintero Bernate no tendría injerencia en el proceso y cerró su cuenta de Twitter, argumentando que no la parece conveniente tener ese espacio en las redes sociales dado su nuevo rol como magistrado, las críticas contra su nombramiento no han parado.

El propio Uribe lanzó varios trinos rechazando que alguien quien tiene ese tipo de posturas llegue a la Corte Suprema.