Pero, a pesar de estar muy activa, surgieron las críticas. Trump planteó su desacuerdo con la posición de la OMS frente a China y eso originó la ruptura de relaciones. Sin embargo, muchos consideran que esas afirmaciones solo tienen contenido político.

Sin embargo, no solo el magnate ha criticado a la entidad. Taiwán y Japón han señalado que China se negó a entregar información más rápidamente a la OMS y que la entidad no hizo nada para impedirlo.

En Colombia, el director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santamaría, exministro de Salud, se fue lanza en ristre contra la entidad.

En su cuenta de Twitter, a comienzos de junio, Santamaría dijo: "Estoy impresionado por el mal manejo de la OMS a la pandemia. Poca transparencia y mensajes contradictorios. Al principio no hizo pública la información, se demoró en declarar la emergencia, publicó resultados de ensayos clínicos incompletos que después tuvo que recoger".

Y agregó: "Ahora está tratando de corregir eso emitiendo mensajes que no son claros y tratando de infundir pánico. No está ayudando. Realmente no me extraña, porque cuando fui MinSalud me costó mucho trabajo trabajar con la OMS y la OPS. Muy burocráticas y llenas de ideología. Muy dogmáticas".

Santamaría refuerza la tesis de quienes ven en la entidad una estructura sin capacidad de respuesta frente a un evento de dimensiones planetarias y con una rápida capacidad de expansión en un mundo globalizado.

Una de las razones de esas críticas proviene de hechos reales y de equivocaciones garrafales de la entidad. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, y el 15 de enero cuando nadie hablaba aún del tema, la OMS aseguró: "Investigaciones preliminares conducidas por las autoridades chinas no han encontrado evidencia clara de transmisión humano a humano del nuevo coronavirus identificado en Wuhan".