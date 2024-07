Así están las cábalas para la economía colombiana en 2019

Los últimos años han sido muy ricos en hechos económicos: la gran crisis externa originada por la caída en los precios del crudo, el Fenómeno del Niño, el paro camionero, el proceso de paz y las reformas tributarias, entre otros acontecimientos, han generado una especie de "congelamiento" en el ritmo de crecimiento durante prácticamente tres vigencias. Si bien en 2018 se evidenciará una recuperación, es claro que Colombia todavía tiene como desafío volver a crecer a tasas superiores a 3%. ¿Lo logrará el país en 2019? Esa es la pregunta que muchos se hacen.

El café promete

El próximo año pinta mucho mejor para la caficultura, pues la cosecha de Brasil será más pequeña, lo cual redundará en mejores cotizaciones. Según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, se espera un Fenómeno del Niño moderado. Se prevé que la cosecha se mantendrá en 14 millones de sacos, cifra que aunque no representa un récord para la industria, ha sido sostenida en los últimos años. “Hoy la caficultura colombiana cuenta con un parque cafetero renovado, más productivo y con variedades del grano cada vez más resistentes (70% de estas). Esto a su vez ha tenido como consecuencia mayores ingresos para el sector”, explicó Vélez.

En modo subasta

El aplazamiento de la entrada en operación de Hidroituango, por la emergencia y la incertidumbre sobre cuándo podrá generar, reajustaron la agenda del sector. Ahora, el Gobierno adelantará dos procesos de subastas de energía: uno de renovables no convencionales y otro de expansión para cubrir los 1.200 MW de Hidroituango que no ingresarán al sistema en el corto plazo y en especial por las dificultades que puede tener el país a partir de 2022. Aunque las térmicas toman fuerza, persisten dificultades: las de carbón no cuentan con respaldo de la banca, y las de gas están frente a la coyuntura de la producción en el país y el desarrollo de plantas de regasificación. Por el lado de la subasta de renovables no convencionales, es una de las grandes apuestas del gobierno actual para equilibrar la matriz energética. El objetivo es instalar 1.500 MW a 2022, que representaría una inversión cercana a los US$1.500 millones.

Plata para las regiones

El Sistema General de Participaciones (SGP) es el marco de reglas para distribuir los recursos que deben invertir de manera autónoma los departamentos y los municipios. Para el presupuesto de 2019, estos dineros representan $41 billones y se destinan a educación, salud, saneamiento básico y otros rubros. El gobierno nacional tiene claro que si quiere darle más recursos a la educación tendrá que buscar plata en otros frentes. Uno de estos ajustes implicaría cambiar la forma en que se distribuyen esos dineros y pasar algo más para educación. Esa ha sido una de las tensiones con los estudiantes de las universidades públicas que piden más recursos para sus instituciones. Pero la salida no es fácil. El gobierno Santos había dejado radicado un proyecto de ley ordinaria que busca recoger $550.000 millones para educación, haciendo algunas reasignaciones asociadas al SGP. Sin embargo, lo que piden es que esa reforma se haga modificando la constitución. Ese es el desafío.

El impacto de la tributaria

La reforma tributaria de 2016 impactó negativamente el consumo e impulsó un poco la inflación. Para 2019 hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir con la Ley de Financiamiento, que al cierre de esta edición era aprobaba en el Congreso. Si bien se dejó por fuera un IVA generalizado a la canasta familiar, la norma incluye medidas para impulsar la economía como una menor tasa de renta para las empresas, además de otras decisiones para reducir los costos fiscales para el sector productivo. Es claro que se viene un congelamiento en el Presupuesto de 2019, pues el ajuste tributario solo llegó a la mitad de lo que buscaba el Gobierno, lo que significa un menor impacto del gasto público en el agregado. El Ejecutivo tiene que establecer cómo hará ese ajuste y cómo impulsará el aparato productivo en la próxima vigencia.

Sin ambiente legislativo

Que solo uno de cada cuatro colombianos mayores de 65 años logre pensionarse implica una bomba de tiempo que hay que desactivar rápidamente, pero que por ahora parece no tener solución. Una reforma pensional parece no tener ambiente en el Congreso; aún así, el Gobierno confirmó que hará el intento el próximo año. En el texto original de la Ley de Financiamiento se proponía gravar con renta las pensiones de más de $4,7 millones, iniciativa que se cayó, así que, según un experto, el único espacio que quedaría el año entrante para meter ajustes pensionales sería en el Plan de Desarrollo, donde se podría aprobar un artículo que luego sería reglamentado por el Ministerio de Hacienda o el de Trabajo. No obstante, el antecedente del Plan de Desarrollo de 2010 no es positivo en este frente. En ese momento se intentó que aquellos pensionados que seguían trabajando continuaran aportando al fondo de garantía de pensión mínima, pero esta propuesta tampoco pasó. Todo indica que en 2019 tampoco habrá ambiente para la reforma pensional, al tiempo que en el presupuesto de gasto 17% se irá al pago de pensiones ($39,4 billones).

Nueva reforma

El gobierno nacional se comprometió con revisar el régimen de regalías, con el objetivo de equilibrar las cargas y permitir que las zonas productoras cuenten con una mayor participación en los ingresos generados por este concepto. Actualmente, el sistema garantiza 20% de los recursos de regalías, para distribuir entre los municipios y departamentos productores. El objetivo, según ha dicho la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, es llevar esta cifra hasta 50%. La anterior reforma a las regalías buscaba establecer una nueva forma de distribución de los recursos mediante la creación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocads) en los que se encontraban representantes del Gobierno Central, las gobernaciones y las alcaldías, con el fin de decidir la destinación de los recursos de la riqueza petrolera y minera. No obstante, se han presentado dificultades, pues las regiones no cuentan con el suficiente respaldo técnico para la estructuración de proyectos. La reforma también incluiría modificaciones a este sistema, para hacerlo menos burocrático y más efectivo. Según ha dicho el gobierno, las regiones van a tener un total de $30 billones para ejecutar en regalías los próximos dos años: primero, $24 billones correspondientes al bienio 2019-2020 y $6 billones de los recursos por ejecutar aprobados por los Ocads.