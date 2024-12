Trabajar medio tiempo mientras se realizan estudios académicos no solo permite la posibilidad de adquirir experiencia laboral, sino que además es una forma de expandir la mente y conocer nuevas personas. Además, estando en el exterior un trabajo remunerado ayuda a solventar los gastos económicos que esto conlleva.

Para Parth S. Tewari, cofundador y director de práctica global de competitividad en el grupo del Banco Mundial, con la visión de liderazgo apropiada, las políticas progresistas y el uso de la tecnología, representa una gran oportunidad para el país en cuanto a la formación de jóvenes en el campo laboral.

Desde hace ya varios años, se han creado programas dirigidos a los jóvenes que desean estudiar fuera del país. Estos, además de brindarles la posibilidad de aprender nuevas aptitudes, también se han enfocado en permitirles adquirir experiencia laboral o simplemente ganar algo de dinero mientras estudian.

La mayoría de estos trabajos le dan la posibilidad a los jóvenes de trabajar 20 horas semanales, algunos de estos incluyen hospedaje y manutención, mientras que otros representan el reto de mantenerse por cuenta propia lejos de casa. Asimismo, existen programas de voluntariados en los que se adquiere experiencia laboral, pero sin remuneración económica.

Existe programas On Campus y Off Campus. Los primeros se enfocan en el trabajo al interior de la institución de convenio, los otros le otorgan la posibilidad a los aplicantes de trabajar en programas que no estén relacionados con su campo de conocimiento. Si bien algunos programas tienen una duración de seis meses o incluso un año, la mayor variedad de programas se enfocan en el aprendizaje de otro idioma durante la temporada alta en la cual los trabajos están relacionados con el sector turístico y de entretenimiento.