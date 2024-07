¿Quién tiene la culpa de la bulimia y la anorexia?

MODERADOR



Las expertas se conectaran en unos minutos y ya estamos con Juliana Galindo, colaboradora de Semana.com que sufrió trastornos alimentarios y escribió su testimonio



flaco



SI JULIANITA ES QUE NOS PREOCUPAMOS POR TEMAS TAN LIIGHT QUE SE NOS OLVIDA LA NECESIDAD DE LA GENTE



SKYMASTER



NO, ES UNA PATOLOGIA SICOLOGICA



sanale



es que las aspirantes a modelos no están entre los 20 millones que dice flaco



JULIANA GALINDO



NO, LA ANOREXIA DE LA QUE ESTAMOS HABLANDO ES UNA ENFERMEDAD DE LA MENTE



JorgeRA



Pero tiene que ver con la comida.



SKYMASTER



LA COMIDA NO ES EL PROBLEMA



flaco



YO SE, JULIANITA



MaNu



Como así q la comida no es el problema?



SKYMASTER



ES LO QUE PIENSAN LAS PERSONAS ACERCA DE LA COMIDA



Condimento



Buenas tardes a Todos



STELLA MORENO



BUENAS TARDES, SOY STELLA MORENO NUTRICIONISTA EXPERTA EN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



SKYMASTER



BUENAS



MaNu



Como esta Stella



Bienvenida Stella



JULIANA GALINDO



FLACO, LA ANOREXIA ESTA LEJOS DE SER UN TEMA LIGHT



JorgeRA



Entonces sí tiene que ver con la comida, porque sin comida no se podría pensar nada sobre ella.



La flaca_1111



Muchas veces queremos tener un cuerpo uff que todos los hombres admiren y quieran poseer, por eso no nos importa que metodo utilizamos, sufrí mucho tiempo de anorexia y creanme que es lo peor que le puede pasar a un ser humano



STELLA MORENO



MUY QUE RICO QUE PARTICIPES



flaco



TAL VEZ JULIANITA NO SOY EXPERTO EN EL TEMA



JULIANA GALINDO



PARA ESO ES EL CHAT



MaNu



Hey flaca cuanto tiempo fuiste anoréxica?



La flaca_1111



Mas o menos 2 años



La flaca_1111



por dos largos años que fueron los peores en mi vida



SKYMASTER



ENTONCES ES MEJOR EDUCAR A LOS PADRES PARA AFIANZAR EL CARACTER



Camila Pombo: psicóloga con entrenamiento en TCA (trastornos de la conducta alimentaria) en España.



hegrigi



¿Cuales son las causas del trastorno?



JULIANA GALINDO



EL CHAT NO ES SOBRE LA MISERIA EN COLOMBIA, SINO SOBRE ESTOS TRASTORNOS CRONICOS DE LA ALIMENTACION



JorgeRA



Solo para comenzar, desconfiamos de las ideas que no se pueden sostener materialmente.



flaco



JULIANA TIENE RAZON



JULIANA GALINDO



HEGRIGI, LAS CAUSAS SON MUCHAS, DEPENDE DE LA PERSONA



MaNu



¿Pero ya no eres anoréxica flaca, o si?



SKYMASTER



¿Y POR QUE LO HICISTE?



Condimento



FLCA-111 Cuánto pesas ahora? te sientes flaca ?



hegrigi



juliana pero como se te manifestó



JorgeRA



Como por ejemplo desconfiamos que una representación sobre la alimentación exista sin alimentación o fuera del contexto de la misma, por ejemplo del hambre o la comida.



Dra.GEMPELER



SANTIAGO: AQUI ESTAMOS



La flaca_1111



45 kilos y no ahora peso un poco más, gracias a la ayuda de muchas personas que querían lo mejor para mi.



flaco



LA ANOREXIA, EN SENTIDO FIGURADO, ES COMO UNA FOBIA A LOS CUADROS DE BOTERO



MaNu



¿Dr Gempeler como trata ud el problema de la anorexia?



MaNu



Pero Camila no esta



flaquita



hola juanita



JULIANA GALINDO



EMPECE POR QUE ERA GORDITA, PERO DESPUES TUVO QUE VER LA SITUACION EN MI CASA, MI PAPA TIENE UNA ENFERMEDAD TERMINAL



Condimento



¿Quien es JUANITA GEMPELER ?



MODERADOR



Es una psicóloga dedicada a trabajar en el tema de los trastornos alimentarios



flaco



ANOREXIA ES FOBIA A LOS CUADROS DE BOTERO



JULIANA GALINDO



ES UNA ENFERMEDAD DE CULPA, Y TE CASTIGAS A TI MISMO POR QUE TE SIENTES RESPONSABLE DE TODO. POR ESO NO COMES



mochito



¿Yo quisiera saber en qué momento se vuelve uno anoréxico?



JULIANA GALINDO



TE QUITAS EL DERECHO A COMER, QUE ES EL DERECHO A VIVIR



Dra.GEMPELER



SOY PSICOLOGA CLINICA Y CODIRECTORA CIENTIFICA DE UN PROGRAMA QUE SE LLAMA EQUILIBRIO, PARA TRATAR LOS TEMAS DE LA ALIMENTACION



sanale



Empezamos en este mismo momento.... Para arrancar contestemos la pregunta para arrancar la discusión: ¿Quien tiene la culpa de la bulimia y la anorexia?



Dra.GEMPELER



ANOREXIA ES RESTRINGIRLO TODO: LA COMIDA, EL PLACER, LAS REALCIONES, LA VIDA



MaNu



¿Juliana como tratas la anorexia?



JULIANA GALINDO



PUES EMPIEZA GRADUALMENTE, PERO LAS CONDICIONES ESTAN AHI, LATENTES



Dra.GEMPELER



YA....



Hegrigi



¿Juliana todavia la sufres?



mochito



¿Yo quisiera saber en qué momento sabe uno que se volvió anoréxico?



Condimento



¿Por qué se desarrollan estas enfermedades mentales que afectan el físico?



Dra.GEMPELER



LA GENETICA, LA CRIANZA Y EL AMBIENTE...



JULIANA GALINDO



¿DRA. GEMPELER, COMO TRATAN USTEDES ESTOS TRASTORNOS?



STELLA MORENO



PREFIERO QUE HABLEMOS DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA



JULIANA GALINDO



LA CULPA NO ES SOLO DE LA SOCIEDAD, ES MAS, CREO QUE NO HAY UN CULPABLE ESPECIFICO



La flaca_1111



Yo pienso que uno se crea muchos dilemas en su pensamiento y va creando este tipo de fobias como lo son la anorexia y la bulimia



Dra.GEMPELER



LA ANOREXIA SE TRATA EN EQUIPO, CON PSICOLOGA, PSIQUIATREA Y NUTRICIONISTA, E IMPLICA LA COMIDA, PERO TEMBIEN LA MANERA DE RELACIONARSE, DE SENTIR Y DE PENSAR.



STELLA MORENO



TODOS SOMOS RESPONSABLES PORQUE GENERAMOS PRESIÓN E INSATISFACCION CORPORAL



flaquita



Pero la sociedad influye en los comportamientos



MaNu



¿Pero juanita allá q hacen ?? ¿Obligan a las niñas a comer ?



JorgeRA



¿Entonces la sociedad es la responsable?



MODERADOR



Dra. Gempeler en que sentido la sociedad influye en el problema? ¿Es la publicidad, son los hombres, la industria textil? Nos puede explicar esto mas



Juan 23



Es cierto, la sociedad tiene mucho que ver..



JULIANA GALINDO



PERO LA SOCIEDAD ES UN DISPARADOR, NO LA CAUSA MISMA



Dra.GEMPELER



LA FLACA TIENE RAZON, EL PENSAMIENTO SE DISTORSIONA.



STELLA MORENO



LA SOCIEDAD ESTABLECE UN SISTEMA DE PRESIONES Y REPRESIONES ALREDEDOR DE LA COMIDA Y LAS DIETAS



La flaca_1111



Creo que influye mas la forma como pensamos, que la forma como nos ve la sociedad



Condimento



Las anoréxicas lo son, para ser llamativas ante los hombres, entonces cómo dicen que elimina también el Placer ?



mochito



Yo creo que sí, porque en EU hay más anoréxicos que en Colombia



MaNu



¿Y hay psicoterapia y eso?



Dra.GEMPELER



LA SOCIEDAD ES EL GATILLO QUE DESENCADENA LA ENFERMEDAD, PERO TIENEN QUE DARSE UNAS CONDICIONES FISICAS DE BASE UNAS VULNERABILIDADES, POR ESO NO TODAS SOMOS ANOREXICAS



SKYMASTER



SON LOS MEDIOS PUBLICITARIOS LOS CULPABLES...ELLOS SABEN QUE LOS CUERPOS VENDEN Y POR ESO EXIGEN A LA SOCIEDAD



JULIANA GALINDO



SE PUEDE CULPAR A MUCHA GENTE, EN MI CASO A QUIENES ME JUZGABAN POR MI ASPECTO, PERO AL MISMO TIEMPO NO, POR QUE NO TODO EL MUNDO TIENE UN TRASTORNO, A PESAR DE HABER SIDO JUZGADO



JorgeRA



Dra. Gempeller, por ejemplo y ya que lo ha sugerido: ¿CUAL ES SU RESPONSABILIDAD COMO MËDICO?



Dra.GEMPELER



YO NO SOY MEDICA, SOY PSICOLOGA, Y MI RESPONSABILIDAD EN EL EQUIPO ESTA RELACIONADA CON QUE LAS PERSONAS DESARROLEN HABITOS DE ALIMENTACION SANOS, IDENTIFIQEUN LA RIGIDEZ DE SUS PATRONES DE PENSAMIENTO Y DE SU FORMA DE COMPORTARSE EN LA VIDA EN GENERAL.



mochito



Pero uno piensa de acuerdo a como lo ve la sociedad



Dra.GEMPELER



CADA UNO DE LOS FACTORES QUE EL MODERADOR PLANTEA, INCIDEN EN LA ANOREXIA, PERO REPITO, SOLAMENTE COMO UN DESENCADENANTE, TIENE QUE HABER UN PERFECCIONISMO DE BASE.



MaNu



Condimento: ¿Pero a un hombre le atrae una mujer anoréxica?



SKYMASTER



SI PERO LA POBLACION DE EU ES 8 O 9 VECES LA NUESTRA



SKYMASTER



Y ESTADOS UNIDOS ES UNA SOCIEDAD PURAMENTE DE CONSUMO



STELLA MORENO



EN MEDELLÍN ESTAMOS MUY INTERESADOS EN EL TEMA Y HEMOS ESTUDIADO, PERO TAMBIÉN NUESTRA CIUDAD TIENE CARACTERÍSTICAS PARA UNA MAYOR PRESÍON



Dra.GEMPELER



PILAS, LOS MEDIOS PUBLICITARIOS SON EL REFLEJO DE LA SOCIEDAD.



sanale



La anorexia y la bulimia , básicamente , son una sicopatía



JULIANA GALINDO



CONDIMENTO: LAS ANOREXICAS BUSCAN LA MUERTE, NO A LOS HOMBRES



flaquita



Entonces es un problema psicológico



JULIANA GALINDO



ES MAS, SE RETRAEN DE SU VIDA SOCIAL



STELLA MORENO



ES LA CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE FIGURA DELGADA QUE NO CORRESPONDE A NUESTRA RAZA, QUE GENERA INSATISFACCION



Juan 23



Por lo general los hombres nos inclinamos mas a éste tipo de mujeres. incrementado de una manera no intencional el problema



Condimento



MANU, no quise decir eso. Digo que las anoréxicas lo son así para gustar a los hombres, pero las nutricionistas sostienen que también elimina el Placer....



MaNu



La publicidad es un negocio .. ellos buscan ganar plata .. no mejorar las mentes..



JorgeRA



Dra. Gempeller: obviamente se necesita que existan cuerpos para que exista sociedad.



Juan 23



Podrían dar la definición exacta de anorexia



Dra.GEMPELER



ANOEXIA ES UNA ENFERMEDAD PSIQUIATICA QUE CONSISTE EN QUE LA PERSONA DEJA DE COMER, O DISMINUYE SIGNIFICATIVMAENTE LA CNATIDAD DE LO QUE COME, SE VE GORDA AUN ESTANDO BAJA DE PESO, PIERDE LA RELGA ( SI ES MUJER) O, SE PONE HIPERACTIVA , Y SE AISLA DE LOS DEMAS



SKYMASTER



PERO LOS NEGOCIOS LOS HACEN PERSONAS QUE PIENSAN CALCULAN, RAZONAN



MaNu



¿Juan 23 te inclinas mas por las anoréxicas?



arcangel



¿Lo del caso de Medellín de la niña de Cali que fue?



STELLA MORENO



AUN NO SE TIENEN LOS RESULTADOS DE AUTOPSIA PARA DEFINIR LA CAUSA REAL DE LA MUERTE DE LA CHICA DE MEDELLIN, CREO QUE SE ESPECULA CON EL CASO



MaNu



¿Pero la niña si se murió por anorexia Stella??



Condimento



STELLA MORENO , ojo, una autopsia explica condiciones físicas no mentales



Condimento



JULIANA GALINDO, eso de que buscan a la muerte me sorprende....quieren ser flacas para gustar...esa es la idea que tenemos



JULIANA GALINDO



NO SOLO ES LA IMAGEN, ES UNA CUESTION DE SENTIMIENTOS



JorgeRA



Pero si la responsabilidad es de la condiciones sociales existentes y eso parece que la Dra Gempeller lo ha aceptado, lo que habría que preguntarse es quién es responsable en esta sociedad de que existan y se perpetúen esas condiciones que ocasionan por ejemplo la anorexia.



JULIANA GALINDO



¿Y LA BULIMIA?



Dra.GEMPELER



EN LAS BULIMIA, SE OSCILA ENTRE NO COMER Y COMER EXCESIVAMENTE, BUSCANDO LUEGO COMPENSAR EL EXCESO CON VOMITOS, DIURETICOS O CON EJERCICIO. TAMBIEN SE VEN MAS ANCHAS O GRANDES DE LO QUE SON ,Y SUS MENSTRUCIONES SE HACEN IRREGULARES



La flaca_1111



¿Dra. GEMPELER como un psicólogo puede ayudar a solucionar estos casos tan graves?



JULIANA GALINDO



SE BUSCA LA DELGADEZ, PERO AL MISMO TIEMPO ES DESAPARECER LA PROPIA EXISTENCIA



MODERADOR



¿El autoestima es un factor que influye?



JULIANA GALINDO



JUANITA, PERO DEJA DE COMER NO SOLO POR ESTAR FLACA SINO POR CATIGARSE



Juan 23



SIENDO ESTE EL SIGNIFICADO DE ANOREXIA, ME PIERDO CUANDO SE HABLA DE QUE NO ES PARA GUSTAR SINO PARA MORIR. JULIANA, PUEDES AMPLIAR TU CONCEPTO



flaquita



Si desaparecen no lo hacen voluntariamente



SKYMASTER



¿POR QUE LA INCIDENCIA DE PERSONAS ANOREXICAS O BULIMICAS ES MAYOR ENTRE LAS MUJERES QUE ENTRE LOS HOMBRES?



JorgeRA



¿Entonces usted como PSICOLOGA se exime de la responsabilidad y asume que como sicóloga puede y debe conducir al paciente a un cambio de su comportamiento según sus propios valores... y acaso sus valores, esos SANOS valores son exentos de responsabilidad???



MaNu



¿La autoestima es un factor importantísimo?



JULIANA GALINDO



EL AUTOESTIMA INFLUYE, PERO MAS LA CULPABILIDAD



Dra.GEMPELER



LA AUTOESTIMA ES UN FACGTOR CENTRAL. Y EL LIO ES QUE LA PERSONA EMPIEZA A PLANTEAR QUE LA UNICA FORMA DE SER VALIOSA ES SER FLACA



Condimento



SRA.GALINDO, me parece extraño que las niñas no coman para buscar la muerte como dice Ud. creo que lo hacen para gustar más a los hombres y estar en las pasarelas



SKYMASTER



¿LA SOCIEDAD ATACA MAS A LAS MUJERES?



JULIANA GALINDO



OBVIO QUE SI, YO ME QUERIA MORIR. Y POR ESO NO COMIA



Juan 23



JULIANA, ME GUSTARIA SABER PORQUE DICES LO DE LA MUERTE. POR FAVOR AMPLIAS TU CONCEPTO, GRACIAS.



JULIANA GALINDO



PORQUE TE SIENTES CULPABLE DE LO MALO QUE PASA A TU ALREDEDOR Y TE CASTIGAS NO COMIENDO



MaNu



¿Exactamente eso es lo que pasa y solo busca ser la mas flaca?



JULIANA GALINDO



NO, ESA ES LA IDEA QUE TIENE TODO EL MUNDO



Dra.GEMPELER



LA INCIDENCIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES ES CADA VEZ MAS IGUAL, LAS ULTIMAS ESTADISTICAS HABLAN DE UNA RELACION DE 10 A 8. flaquita



creo que la culpa no tiene nada que ver



Dra.GEMPELER



EN LOS HOMBRES TODO PARECE SER IGUAL, ESCEPTO QUE OBVIAMNTE NO PIERDEN LA REGLA...AL NBO TENERLA



STELLA MORENO



EN LOS HOMBRES LA ENFERMEDAD SE MANIFIESTA DE FORMA SEMEJANTE A LAS MUJERES PERO LOS CASOS SON MUY POCOS



sanale



Las presiones externas ejercen mayor efecto sobre las mujeres vulnerables y por eso es más frecuente el trastorno en el sexo femenino



JULIANA GALINDO



DE QUE LA ANOREXIA ES PURA VANIDAD... Y NO ES ASI



Dra.GEMPELER



LAS NIÑAS DEJAN DE COMER PARA BUSCAR CONTROLAR ALGO....LO MAS QUE PUEDAN, SOLO QUE SE OLVIDAN DE EL RESTO DE LA VIDA, Y SE CENTRAN SOLAMAENTE EN LA COMIDA



JorgeRA



¿Yo pregunto si no es precisamente ese conjunto de VALORES, como por ejemplo la esperanza de la SALUD los que devalúan a todos y cada uno y provocan culpas (DEUDAS) con las consecuencias conocidas?



Condimento



SRA. GALINDO, visto en esta forma es meramente una enfermedad psicológica



flaco



LA ANOREXIA ES UNA FOBIA A BOTERO



flaco



LO DE BOTERO ES UNA METAFORA, ES EL TEMOR A LA VOLUPTUOSIDAD A NO SER ACEPTADO Y VERSE DEFORME ENTENDES



Dra.GEMPELER



LO QUE SE VE ES QUE LA PERSONA EMPIEZA A COMER POCO O A DEJAR DE COMER. BAJA DE PESO DE FORMA EXAGERADA, SE AISLA, USA EL BANO CERCA DE LAS HORAS DE COMIDA



STELLA MORENO



LAS MANIFESTACIONES: MIEDO INTENSO A COMER, TERROR A GANAR PESO E INSATISFACCIÓN CORPORAL



JULIANA GALINDO



SI



Dra.GEMPELER



OJALA FUERA SOLAMENTE UNA FOBIA A BOTERO....ES BASTANTE MAS QUE ESTO....



JULIANA GALINDO



FLACO, DESARROLLA TU IDEA



Condimento



Creo que ANOREXIA Y BULIMIA, empiezan por la mente de las niñas y ciertos hombres, movidos por las modas y las pasarelas



JULIANA GALINDO



TE PARECE QUE LA ENFERMEDAD ES TAN SUPERFICIAL?



STELLA MORENO



BOTERO NADA TIENE QUE VER CON LA ANOREXIA



MaNu



Stella nunca me respondió



JorgeRA



¿No son precisamente las dietas saludables, los modelos de salud sugeridos, etc, etc los que calan hondo en las conciencias ocasionado esos desordenes?? ¿No es acaso SALUD lo que todos persiguen compulsivamente hasta la muerte??



STELLA MORENO



LAS MANIFESTACIONES:



JULIANA GALINDO



LA ENFERMEDAD ES PURAMENTE PSICOLOGICA



SKYMASTER



ENTONCES NO ES TAN IGUAL LA INCIDENCIA EN LOS HOMBRES COMO DECIAN



Dra.GEMPELER



INSISTO. LAS ULTIMAS CIFRAS INDICAN QUE ESTE TEMA TIENE QUE VER CON HOMBRES Y CON MUJERES POR IGUAL.



JULIANA GALINDO



LO QUE PASA ES QUE OBVIAMENTE SE MANIFIESTA EN LO FISICO



MaNu



Exactamente Botero no tiene nada que ver



Dra.GEMPELER



SENALAR LA EXSITENCIA DEL PROBLEMA. BUSCAR AYUDA, ESTA ENFERMEDAD ES MORTAL.



JULIANA GALINDO



LA FAMILIA Y LOS AMIGOS DEBEN ESTAR AHI CON LA PERSONA, SIN JUZGARLA, DANDOLE APOYO



STELLA MORENO



LA MEJOR AYUDA ES ACOMPAÑAR A LA PERSONA QUE SUFRE EL TRASTORNO, A MANIFESTARLO, LA MAYORÍA LO OCULTAN Y BUSCAR APOYO TERAPÉUTICO



JULIANA GALINDO



POR ESO TOCA ATACARLA CON LA PARTE PSICOLOGICA PERO TAMBIEN MENTAL, PORQUE ENTRE MENOS PESO HAY MAS IDEAS OBSESIVAS SOBRE LA COMIDA



gorda



Dra.GEMPELER



HASTA HACE MUY POCO LA INCIDENCIA REPORTADA ENTRE HOMBRES Y MUJERES ERA DE 10 A 1. YA VAMOS EN 10 A 8



MaNu



¿Mi pregunta es q si la niña si se murió de anorexia o no??



SKYMASTER



SI SE MURIO NO FUE DE ANOREXIA FUE DE DESNUTRICION SEVERA



Juan 23



MANU, AUN NO SE HA CONFIRMADO, ESTAN ESTUDIANDOLO.



STELLA MORENO



MaNu, LOS MEDICOS AÚN NO HA EXPRESADO LA EVIDENCIA DE LA CAUSA



Guest



Hola les voy a contar mi historia, antes de desarrollarme yo era muy delgada pero desde ese día todo cambio, pues me sentía muy insegura sobre mi cuerpo y encontré refugio en la comida y yo misma inconsciente de la situación lo que hacia era atacarme, porque gane 10 kilos y ya no tenia tan buen cuerpo y en el colegio era igual. Así que decidí adelgazar pero como necesitaba hacerlo rápido deje de comer, inclusive botaba la comida hasta que perdí 20 kilos y ahí si se asustaron en mi casa y el medico me dijo que había tenía anemia y que había perdido neuronas por dejar de comer. Igual nunca logre recuperar el buen cuerpo que tenia



gorda



Moderador, ¿será porque la cifra de enfermos es menor?



Condimento



MODERADOR, por que en las pasarelas esta el 80% de las mujeres...más que hombres Dra.GEMPELER



LA HIPOTESIS QUE SE HACE ES QUE LOS HOMBRES CONSULTAN MENOS....ENTONCES NOS HEMOS DEMORADO EN SABER QUE TIENEN EL PROBLEMA, PERO EN LA MEDIDA EN QUE LA INVESTIGACION LLEGA A MAS HOMBRES, EL TEMA SE ABRE, Y ESO ES LO QUE ENCONTRAMOS. juaco



NO es que la sociedad sea mas exigente con las mujeres, eso va en los valores de cada mujer,



STELLA MORENO



PERO EN ESTA SOCIEDAD BELLEZA ES IGUAL A FLAQUITA



Juan 23



JUACO, LA SOCIEDAD SI ES MAS EXIGENTES CON LAS MUJERES.



JULIANA GALINDO



YO CONOZCO VARIOS HOMBRES CON PREJUICIOS HACIA LA COMIDA, UNO MUY CERCANO A MI



Dra.GEMPELER



PARECE SER QUE NO. ES PORUQE EN GENERAL LOS HOMBRES SE DEMORAN MAS EN CONSULTAR.....ESO PARECE....EN ESTO NO HAY VERDADES REVELADAS



JorgeRA



¿Juliana, precisamente una vez a una persona se le ha señalado de anoréxico o bulímico ya se le ha estigmatizado y juzgado según un patrón?



JULIANA GALINDO



A LOS HOMBRES LES CUESTA MAS TRABAJOACEPTAR QUE TIENEN UN TRASTORNO



sanale



¿De dónde es esa estadística ?



Dra.GEMPELER



LAS ULTIMAS CIFRAS VIENEN DE CANADA Y USA. NO TENEMOS CIFRAS COLOMBIANAS, PERO NOSOTROS CADA VEZ VEMOS MAS HOMBRES STELLA MORENO



EN LAS ESTADISTICAS DE LA RELACIÓN DE ENFERMOS CONOZCO QUE ESTAN EN UNA RELACIÓN DE 1 HOMBRE POR 10 MUJERES Y EN MI PRÁCTICA TENGO 1 HOMBRE POR 5 MUJERES



STELLA MORENO



CORRECCIÓN LA CIFRA ES CORRECTA ES 1 HOMBRE POR 50 MUJERES JULIANA GALINDO



SI, MAFE, POR ESO DIGO QUE LOS MEDIOS SON UN DISPARADOR, PERO NO LA CAUSA



SKYMASTER



ENTONCES LA SOCIEDAD LOS MEDIOS Y EL DINERO TIENEN LA RESPONSABILIDAD Y LA CULPA



JULIANA GALINDO



NO SINO TODOS SERIAMOS ANOREXICOS



MODERADOR



Juliana, ¿quién crees que es culpable entonces?



gorda



Lo que dice Condimento es cierto. Además si uno ve en las calles, muchas mujeres lindas son capaces de estar con hombres gordos y no tan atractivos. en cambio los hombres suelen ser más superficiales. Un hombre churro busca mujeres lindas. La sociedad es más exigente con la belleza de las mujeres. ¿Estoy equivocada moderador?



JULIANA GALINDO



DEPENDE DE CADA PERSONA, DE LO QUE LO RODEA, DE SU FORMA DE PENSAR



MODERADOR



Yo creo que si existe un afán de belleza en esta sociedad



SKYMASTER



LO QUE PASA ES QUE LOS MEDIOS ATACAN A SECTORES ESPECIFICOS DE LA POBLACION..ADOLECENTES QUE APENAS ESTAN EN CRECIMIENTO



MODERADOR



¿Puede alguien tener estos problema y no ser un adolescente, mejor dicho, es posible que le pase a cualquier a cualquier edad?



Dra.GEMPELER



LAS CIFRAS EN MUJERES ADULTAS TAMBIEN CRECEN....YA NO ES ALGO SOLO DE LA ADOLESCENCIA



Dra.GEMPELER



SI A CUALQUIER EDAD ES POSIBLE



JorgeRA



Pues Skymaster, mire a su alrededor a cada uno de nosotros como un anoréxico en potencia susceptible de ser perseguido con terapias y juzgue usted mismo la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y de QUIENES intentan sostener esa sociedad



Dra.GEMPELER



LA SOCIEDAD ES EXIGENTE CON TODOS



JULIANA GALINDO



LA SOCIEDAD ES CULPABLE, PERO NO PASA LO MISMO CON TODOS LOS ENFERMOS. SI EXISTE, PERO NO TODOS ESTAN ENFERMOS



Condimento



Estoy de acuerdo con STELLA MORENO, la sociedad gusta de las flacas, y acentúan esta tendencia con las pasarelas. Nunca he visto e los últimos 20 años pasarelas con gorditas



Juan 23



Juaco, lastimosamente es así, somos demasiado machistas y excluimos las personas por su físico.



JULIANA GALINDO



POR ESO ES QUE EL TRATAMIENTO DEBE SER CONSTANTE



juaco



la sociedad machista es la exigente. que tristeza



SKYMASTER



OSEA QUE SOMOS COMO VACAS QUE LLEVAN AL MATADERO...TODO EL TIEMPO NOS ATACAN CON IMAGENES CONDICIONES, COMPORTAMIENTOS, ACTITUDES DE UNA "MODA" ..ESO QUE QUIERE DECIR QUE SIGAMOS DEJENDO QUE NOS ALIENEN LA MENTE



flaquis



EN SI EL PROBLEMA RADICA EN QUE CADA DIA LAS JOVENCITAS QUIEREN PARECERSE MAS A SUS CANTANTES Y ACTRIZES



Condimento



DRA, GEMPELER, ¿seguro que también los hombres sufren de esto...estamos seguros? fido dido



¿Alguien que padece o padeció anorexia, si se cura por completo de eso?



JULIANA GALINDO



SI FIDO DIDO



Dra.GEMPELER



FIDO: UNO NO SE CURA DE ANOREXIA. APRENDE A MANEJARLA RESTRICCION DE OTRAS MANERAS. PERO EL RIESGO SIGUE EXISTIENDO JULIANA GALINDO



FIDO DIDO, EXISTEN LAS RECAIDAS PERO SI SE PREVIENEN CON CONSTANCIA SE PUEDE CURAR LA ENFERMEDAD DEL TODO. SE SABE QUE HABRAN RECAIDAS, PERO POR ESO HAY QUE ESTAR ALERTA



STELLA MORENO



ESTA ENFERMEDAD ES COMO TODA ENFERMEDAD CRÓNICA, SE CONTROLA PERO REAPARECE EN PERIODOS VULNERABLES



JorgeRA



¿Que la sociedad sea exigente es una cosa y otra que la sociedad asesine de hambre, anorexia, suicidio, etc....



juaco



¿la sociedad que Juan 23?. la sociedad machista en la que vivimos?



gorda



Pero también es cierto que este tipo de enfermedades solo se manifiestan cuando hay algún tipo de "problema" psicológico. Por eso a los pacientes se les trata con psicólogos y médicos a la vez.



Dra.GEMPELER



SI, UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO. ES UN TEMA MUY COMPLEJO



SKYMASTER



PUES UN PSICOLOGO



Dra.GEMPELER



PSICOLOGO, PSIQUIATRA Y NUTRICIONISTA POR LO MENOS. A VECES HAY QUE REMITIR A OTROS PROFESIONALES COMO GASTROENTEROLOGOS O CARDIOLOGOS



STELLA MORENO



EN EL EQUIPO INTERVIENEN: PSIQUIATRA, PSICÓLOGO, MEDICO INTENISTA ,DIETISTA, TERAPISTA DE FAMILIA



JorgeRA



Moderador, idóneo?? por ejemplo idóneo alguien que supone que la culpa de la enfermedad la tiene uno mismo?



JorgeRA



¿Toda terapia y terapista que intenta restablecer el equilibrio a una sociedad tan peligrosa acaso no es un irresponsable responsable de precisamente dejarlo a uno a merced de esos peligros?



Condimento



GORDA, creo que lo que dispara la tendencia a la anorexia, es la sociedad y las pasarelas, pero es algo que está en la mente



DRA. RODRIGUEZ



Las personas que sufren anorexia nerviosa pueden curarse totalmente con el tratamiento adecuado en una tercera parte de los casos, otra tercera parte persiste con algunos síntomas crónicos y muchas dificultades para lograr una vida independiente y autónoma, y otra tercera parte sigue muy enferma. Entre estas casi un 9% mueren por causas directas de la desnutrición o por suicidio.



sanale



¿repregunto: cuales son las cifras de morbilidad y mortalidad , para valorar la magnitud del problema , o sólo la anorexia-bulimia es un problema de niñas de pasarela y aspirantes a la pasarela ?



Condimento



SKYMASTER, sí me parece que sí...la sociedad y los hombres gustan de las flacas gorda



De acuerdo Condimento



juaco



No CONDIMENTO a no todos los hombres nos atraen las mujeres por flacas o gordas Condimento



Y si a los hombres y los diseñadores e moda gustan de las flacas, eso hace que se dispare la tendencia a la Anorexia



fido dido



¿es una enfermedad solamente psicológica o física también?



JULIANA GALINDO



OJO!!! POR SUICIDIO!! VEN?



DRA. RODRIGUEZ



GRACIAS, ESTOY SIGUIENDO A LOS PARTICIPANTES



mochito



¿Cómo debe tratar uno a una persona con anorexia. Debe decirles que han engordado, insistirles en que coman?



gorda



¿Creo que, para efectos de este chat, debemos establecer la diferencia entre bulimia y anorexia. Creo que todos sabemos las generalidades, ¿pero hay diferencias de fondo? Por qué algunos son anoréxicos y otros bulímicos?



Dra.GEMPELER



ES UNA ENFERMEDAD PSIQUIATRICO CON IMPLICACIONES FISICAS JULIANA GALINDO



FIDO DIDO, EMPIEZA PRO LA PARTE PSICOLOGICA PERO SE MANIFIESTA EN LA FISICA, Y SI UNO ESTA MUY BAJO DE PESO, SON MAYORES LAS IDEAS OBSESIVAS



JULIANA GALINDO



OSEA QUE ES UN CIRCULO VICIOSO. POR ESO TOCA TRABAJAR CON LA MENTE PERO TAMBIEN CON EL PESO



Condimento



¿BIEN gorda: CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE anorexia Y bulimia ? Dra.GEMPELER



AMBAS TIENEN MUCHOS PUNTOS EN COMUN Y SE PUEDE PASAR DE UNA A LA OTRA. LA DIFERENCIA TIENE QUE VER CON DOS TEMAS PRINCIPALES. LA ANOREXIA LA RESTRICCION ES PRIMA, EN LA BULIMIA LA OSICLACION, ENTRE RESTRINGIR Y SOLTAR EL CONTROL Y ESTO SE REFLEJA EN TODAS LAS AREAS DE VIDA. LA OTRA DIFERENCIA EN EL PESO. ES MENOR EN ANOREXIA.



gorda



¿Por qué hay bulímicas gordas? Dos de mis amigas enfermas estaba muy mal pero seguían gordas y eso que, por ejemplo, una de ellas solo comía tres manzanas verdes en el día.



Dra.GEMPELER



PORQUE LAS PURGAS NO ADLEGAZAN.



DRA. RODRIGUEZ



LAS DIFERENCIAS ENTRE ANOREXIA Y BULIMIA TIENEN QUE VER EN PARTE CON EL PESO: BAJO EN LA ANOREXIA Y NORMAL O LIGERAMENTE ELEVADO EN LA BULIMIA, PERO ADEMÁS EXISTEN CARACTERÍSTICAS DISTINTAS EN LA FORMA DE RELACIONARSE CON EL MUNDO EXTERNO. MAYOR IMPULSIVIDAD Y BÚSQUEDA DE RIESGOS EN LA BULIMIA Y MÁS RIGIDEZ Y EVITACION DE RIESGOS EN LA ANOREXIA. POR LO DEMÁS MUCHAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD COMO LA OBSESIÓN POR ENGORDAR Y EL PERFECCIONISMO Y LA AUTO-ESTIMA BAJA PUEDEN COINCIDIR.



Condimento



Dra. Rodríguez, ENTONCES LO DE LA FIGURA "FLACA O GORDA" ES LO DE MENOS, EL PROBLEMA ESTÁ BÁSICAMENTE EN LA MENTE



gorda



Gracias por las respuestas. También sería bueno que le contaran a los padres cómo comportarse frente a la enfermedad. Yo creo que es algo complicado, ¿Qué opinas Juli?



Dra.GEMPELER



UN PORCENTAJE CERCANO AL 25 % LO HACE.



Condimento



HAY MUCHAS NIÑAS DE PASARELA ENFERMAS CON ESTO ?



flaco



LA PUBLICIDAD ES LA CULPABLE DE LA ANOREXIA



STELLA MORENO



SI ESTO ES UN ESPECTRO EN EL CUAL HAY PERIODOS RESTRICTIVOS, SEGUIDOS DE DESCONTROLES



gorda



Condimento, ¿supiste de la modelo paisa que se murió la semana pasada?



flaquis



PERO ELLA NO MURIO POR ANOREXIA



Condimento



GORDA, no lo supe. R:I:P



Juan 23



NO ESPECULEMOS, LA NIÑA QUE MURIO ACA EN MEDELLIN AÚN NO SE SABE EXACTAMENTE PORQUE FUE.



gorda



Flaquis, fue una deficiencia cardiaca. Aunque la familia lo niega, los médicos dijeron que fue por la "dieta rigurosa" que llevaba.



Dra.GEMPELER



LOS PADRES DEBEN CONFRONTAR A LOS HIJOS SON EL TEMA, SENALR EL HECHO DE QUE EXISTE UN PROB LEMA QUE NECESITA AYUDA. NO GUARDAR EL SECRETO.



JorgeRA (Feb 3, 2005 5:40:45 PM)



Dra. a mí me sigue preocupando que no me responda la responsabilidad que tienen la terapias y los terapistas y sus propagandas de buena alimentación, dietas, etc. en provocar y desencadenar la anorexia y la bulimia!!!



Dra.GEMPELER



LOS BUENOS HABITOS DE ALIMENTACION NO GENERAN ENFERMEDAD.



Condimento



He notado que a todas las adolescentes NO les gusta comer mucho



gorda



¿Pero cómo portarse en casa? ¿A las bulímicas se les debe esconder la comida? ¿a las anoréxicas embutírsela? Es que igual creo que es algo complicado



juaco



Condimento, ¿Que una gordota tiene pocas posibilidades de conseguir noviecito?, preguntale a mi novia, a ver que te dice



gorda



Juaco, eres la excepción entonces, te felicito. Tu novia tiene mucha suerte.



flaquis



SI PUEDE CONSEGUIR NOVIO UNA GORDITA PERO DE TODOS MODOS SON LIMITADAS LAS POSIBILIDADES



STELLA MORENO



NO SOLO LA PUBLICIDAD ES CULPABLE, HAY MUCHOS RESPONSABLES , TODO LO QUE ESTÁ ALREDEDOR DE LA INDUSTRIA DE LA DELGADEZ, POR EJ LAS DIETAS DE MODA, ETC.



Dra.GEMPELER



NO TODAS LAS PERSONAS QUE HACEN DIETA HACEN UN TRASTRONO DE LA ALIMENTACIÓN,PERO TODOS LOS TRASTRONOS DE LA ALIMENTACION EMPIEZAN POR UNA DIETA



STELLA MORENO



MUCHOS CASOS SE MANIFIESTAN DESPUÉS DE HACER DIETAS A REPETICIÓN Y MIENTRAS MÁS RESTRINGIDAS, MAYOR RIESGO



Dra.GEMPELER



EL TEMA DEL MANEJO DESDE LA FAMILIA NO SOLAMENTE TIENE QUE VER CON LA COMIDA. POR ESO VALE LA PENA ASESORARSE.



JULIANA GALINDO



GORDA, ESOS SON METODOS PERO NO FUNCIONAN IGUAL PARA TODO EL MUNDO



gorda



Juli, ¿pero entonces qué hacer?



Mauro22B



Bueno, no se ha hablado de las consecuencias de la bulimia y la anorexia, entre esas están los trastornos en el sistema digestivo.. ¿qué hay de eso?



Dra.GEMPELER



SI. UN 9% MUERE



juaco



TODO VA EN LA PERSONALIDAD PIENSO YO, CHAO, GRACIAS



JorgeRA



dra gempeller, ese es el problema que no considera usted que al hablar de MALOS o BUENOS HABITOS usted contribuye a que los pacientes refuerzen sus sensación de culpa y por ende su deterioro????



Condimento



Prefiero una novia o esposa entre flaca y gordita



DRA. RODRIGUEZ



LAS CONSECUENCIAS DEL AYUNO, LAS PURGAS O LOS VÓMITOS O LAXANTES EN EL SISTEMA DIGESTIVO VAN DESDE HEMORRAGIAS, LACERACIONES CON SANGRADO O GASTRITIS MENORES, HASTA LAS DRAMÁTICAS RUPTURAS POR EXCESO DE INGESTA.



Mauro22B



No es cuestión de personalidad solamente, hay factores sociales y culturales también



sanale



la sola restricción de comida puede conducir a la anorexia: recordar los campos de concentración , la desnutrición proteicocalórica; tiene consecuencias metabólicas y fisiológicas graves



Dra.GEMPELER



NO, NO LO CONSIDERO ASI JORGE. LA ENFERMEDAD ES AN ENREDADA QUE VALE LA PENA IDENTIFICARLA PARA EVITAR PROBLEMAS MAYORES EN LA MEDIDA EN QUE AVANZA



Condimento



Las niñas que tienden a engordar tienen un problema natural....y tratan siempre de combatirlo.....eso es normal creo yo...



STELLA MORENO



LA RELACIÓN CON EL EJERCICIO EXAJERADO ES OTRA MODA DE PURGA CUANDO SE COME EN EXCESO



Condimento



Creo que el ejercicio exagerado es una compulsión



SKYMASTER



¿O SEA QUE LAS DIETAS QUE TANTO RECOMIENDAN DEBEN IR ACOMPAÑADS DE AYUDAS SICOLOGICAS?



Dra.GEMPELER



SI, EL EJERCICIO ES UNA MANERA DE COMPENSAR LOS EXCESOS Y COMPLICA LA SITUACION



gorda



sanale, pero yo creo que la palabra "anorexia" tiene que ver con el problema sicológico que se manifiesta en lo físico, lo demás es desnutrición ¿o estoy equivocada?



Condimento



Hay que inculcar a las adolescentes que se debe equilibrar entre alimentación y ejercicio....todo moderado



DRA. RODRIGUEZ



PARA PODER HABLAR DE ANOREXIA NERVIOSA SE REQUIERE QUE LA RESTRICCIÓN EN LA INGESTA SEA AUTO-IMPUESTA POR EL TEMOR EXCESIVO A LA GORDURA. LAS PERSONAS CON MALNUTRICIÓN O LAS COMUNIDADES CON HAMBRUNA DEJAN DE COMER PORQUE NO HAY ALIMENTO DISPONIBLE. ALGUNOS COMPORTAMIENTOS SON PARECIDOS



flaquis



MIRA HABLANDO DE QUE LAS MUJERES CADA DIA QUIEREN HACER DIETAS PARA VERSE MAS BONITAS Y MAS ESTILIZADAS YO PIENSO QUE POR MAS DIETAS QUE CADA PERSONA HAGA ...CADA QUIEN DEBE SER CONSCIENTE DE QUE ES MAS IMPORTANTE LA SALUD QUE CUALQUIER OTRA COSA....MIRA YO SOY MUY DELGADA Y ME HAN HECHO EXAMENES DE TODO..COMO LAS 3 COMIDAS DIARIAS CON GRANOS Y SOPAS..EN FIN HAGO CERO DIETAS....Y NO ENGORDO PORQUE MI CONSTITUCION ES ASI...MI ORGANISMO ES MUY ACELERADO....ENTONCES NO HAY QUE PENSAR EN DIETAS SIN NECESIDAD



Dra.GEMPELER



LAS DIETAS DEBEN SER MONITOREADAS POR UN PROFESIONAL UN NUTRICIONISTA O UN DIETISTA. NO TODAS LAS DIETAS SON CONTRAINDICADAS, ALGUNAS DE HECHO SE HACEN NECESARIAS



Mauro22B



Yo tuve bulimia y entre las consecuencias están las úlceras, problemas de colon, es decir ahora no puedo comer casi nada, el estomago empieza a rechazar todo lo que le das



MODERADOR



¿Cuáles son las secuelas una vez superan la crisis?



STELLA MORENO



LAS SECUELAS SON; TRASTORNOS DIGESTIVOS, OSTEOPOROSIS, INFERTILIDAD



Condimento



ESCRIBAN MAS CORTO POR FAVOR...SIMPLIFIQUEN



SKYMASTER



Y ADIVINA FLAQUIS...A QUIEN ACEPTAN MAS...A TI? O A LA GORDITA?....ESTO ES UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA POR QUE ES EN MASA LO QUE ESTA SUCEDIENDO



JULIANA GALINDO



SI QUEDAN, YO TENGO PROBLEMAS DE HUESOS Y HE TENIDO ANEMIA Y GASTRITIS



JULIANA GALINDO



LA OSTEOPOROSIS NO



DRA. RODRIGUEZ



Mauro22B: Esas consecuencias pueden ser transitorias, se necesita paciencia para volver a tolerar los alimentos y tiempo para que las mucosas intestinales sanen. Algunos medicamentos recetados por un gastro-enterólogo podrían ayudarte.



JorgeRA



¿es decir que se debe reforzar en los pacientes la sensación de que ellos son responsables de lo que les ha sucedido por ejemplo porque tienen malos hábitos?¿ acaso semejante asunto de dejar de comer es un hábito un defecto de carácter??



Mauro22B



En mi caso, mi alimentación ahora es restringida, a veces te dan ganas de comerte una hamburguesa o una simple pizza y si lo haces te enfermas por una semana. Colon irritable, gastritis crónica.



Dra.GEMPELER



TANTO EL TEMA DEL CUERPO COMO EL DE LA COMIDA QUEDAN MARCADOS. Y DEPENDIENDO DE QUE TAN CRONICA HA SIDO LA ENFERMEDAD PUEDE HABER SECUELES FISICAS COMO LO DECIA MAURO. TAMBIEN DEPENDE DE LAS OTRAS ENFERMEDADES QUE APARECEN AL TIEMPO QUE UNA ANOREXIA O UNA BULIMIA, COMO LA DEPRESION O LOS PROBLEAS DE ANSIEDAD



sanale



no son irreversibles



gorda



De acuerdo flaquis. Mira, a los 16 años yo era muy flaca y me veía muy bien. Luego me engordé muchísimo y, aunque me sentía muy mal, lo único que pude hacer fue una dieta balanceada y mucho ejercicio. Nunca fui capaz de dejar de comer o tratar de vomitar. Y ahora sigo un poco gorda, pero sana y feliz. Por eso estoy de acuerdo con que el problema verdadero es sicológico.



DRA. RODRIGUEZ



Las secuelas pueden quedar en un peso crónicamente bajo, problemas de infertilidad, osteoporosis, y otros de tipo psicológico como la persistencia de una imagen corporal negativa, la tendencia a deprimirse.



Mauro22B



Dra. Rodríguez en ese proceso estoy



STELLA MORENO



DESPUES DE CONOCER LA MAGNITUD DEL PROBLEMA EN MEDELLÍN, DONDE EL 30% DE LAS CHICAS ADOLESCENTES TIENEN CONDUCTAS DE RIESGO PARA TCA , ES NECESARIO SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL PARA QUE TODOS PARTICIPEMOS EN PREVENIR LA ENFERMEDAD



JorgeRA



pero si la responsabilidad es de la condiciones sociales existentes, ¿ no se debe acaso cambiar esa realidad?



fido dido



¿como evitar eso en niñas chiquitas?



DRA. RODRIGUEZ



Mauro22B: Me alegro mucho... adelante



Mauro22B



Gracias Dra. Rodríguez



Condimento



GORDA, me deberías dar tu teléfono...eres admirable...



gorda



Dra Moreno ¿pero cómo prevenirla?, este asunto no es individual?



Condimento



Tengo una sobrinita de 11 añitos que no le gusta el queso....



flaquis



YO PIENSO QUE HAY QUE RECALCARLE A LAS NIÑAS LOS BUENOS HABITOS ALIMENTICIOS Y NO ENSEÑARLAS A MOSTRAR UNA FIGURA



sanale



en la medida que el problema sicológico , que puede implicar otras manifestaciones sicisomáticas , sea manejable , no hay otras complicaciones



N.Garcia (veneco)



buenas tardes saludos a los amigos de Colombia



STELLA MORENO



NUESTRA CAMPAÑA BUSCA ELIMINAR LA PRESION POR LA BUSQUEDA DE LA DELGADES, PROMOVER LA DIVERSIDAD DE LAS FORMAS CORPORALES Y RESPONSABILIZARNOS DE LA INTERVENCIÓN.



JorgeRA



por ejemplo, ¿no se trataría de hacer comprender a todos y cada uno que inclusive la belleza, los deseos y las dietas hacen parte de un gran negocio?



JULIANA GALINDO



FIDO DIDO, HAY QUE ESTAR PENDIENTES, ATACAR EL PROBLEMA DESDE SU INICIO



Condimento



DRAS. ¿estos enfermos no apetecen la comida ?



N.Garcia (veneco)



¿CUAL ES EL TEMA?



N.Garcia (veneco)



OK GRACIAS



JULIANA GALINDO



CON LA FAMILIA, TERAPEUTAS.... PERO SOBRE TODO CON LA FAMILIA



Dra.GEMPELER



EN LA ANOREXIA NO SE ROTULA EL HAMBRE, EN LA BULIMIA HAY DIFICULTADES CON LA ROTULACION DE LA SACIEDAD, PERO NO ES QUE NO LES PROVOQUE COMER



Alma



Buenas noches



Condimento



A mi sobrinita de 11 añitos no le gusta el queso, pero come de todo y es flaca



DRA. RODRIGUEZ



JorgeRA: las condiciones sociales existentes podrían modificarse desde decisiones políticas y económicas . A nosotros los médicos nos corresponde favorecer la implementación de hábitos saludables desde la temprana infancia y una relación adecuada con el propio cuerpo así como formación de criterios sólidos.



STELLA MORENO



NO LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIEMNTARIA HAY QUE PREVENIRLOS PORQUE LOS ENFERMOS DE ANOREXIA SON POCOS, EN RELACIÓN CON LOS CASOS SUBCLÍNICOS.



JULIANA GALINDO



CONCLUSION: SON ENFERMEDADES MENTALES QUE SE MANIFIESTAN EN LO FISICO, Y TOCA ATACARLAS POR AMBOS LADOS



flaquis



DRA.PUEDE LLEGAR EL CASO DE QUE UNA PERSONA TENGA LAS DOS ENFERMEDADES AL TIEMPO



JorgeRA



Dra. Rodríguez ¿o sea que ustedes en vez de ayudar a tomar la decisión política del paciente en contra del sistema lo intentan readaptar?



Condimento



Detectar en casa ANOREXIA Y BULIMIA y tratar de combatirlas con charlas, consejos y buen ejemplo



Dra.GEMPELER



ME PARECE BUENA LA CONCLUSION DE JULIANA



STELLA MORENO



CONCLUSIONES: LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS



JULIANA GALINDO



SI, YO LAS TENGO



Dra.GEMPELER



NO. SE PUEDE PASAR DE LA UNA A LA OTRA, PERO NO TENER AMBAS AL TIEMPO



DRA. RODRIGUEZ



Condimento: tu sobrina tiene derecho a no comer queso si no le gusta. Importa que coma otros tipos de lácteos y todos los grupos de nutrientes.



sanale



que en todo el chat no pudimos conocer la magnitud del problema en términos de salud pública , es una de las conclusiones que saco



Condimento



Gracias Dra. Rodríguez



JULIANA GALINDO



SI



JULIANA GALINDO



SE PUEDE TENER UN TRASTORNO CON CARACTERISTICAS DE AMBAS



gorda



Sanale, ¿pretendías que en un chat de 1 hora resolviéramos el problema? yo creo que el objetivo era, y se logró, hacer una aproximación al problema y que muchas dudas fueran resueltas. Por eso, gracias.



Alma



Condimento



Gracias a la Revista SEMANA



DRA. RODRIGUEZ



sanale: Los datos que tenemos del país son parciales. Han sido estudiadas solo algunos grupos de jóvenes. Pero las formas de anorexia o bulimia incompletas (Las menos graves) son el verdadero problema y el mas difícil de medir porque no consultan.



STELLA MORENO



CONCLUSIONES: PROMOVAMOS NUESTRO PROTOTIPO DE BELLEZA, DESDE LA DIVERSIDAD DE NUESTRA RAZA, NO APOYEMOS TRATAMIENTOS SEVEROS PARA PERDER PESO, LAS DIETAS EXTREMADAMENTE RESTRICTIVAS SON PELIGROSAS



gorda



ok, gracias



JULIANA GALINDO



DE ACUERDO CON STELLA



Dra.GEMPELER



LA ANOREXIA PUEDE SER PURGATIVA, O SEA INCLUIR LA UTILIZACION DE VOMITOS, DIURETICOS O LAXANTES. PERO HAY PESO BAJO. EN LA BULIMIA EL PESO ES NORMAL O HAY SOBREPESO.



sanale



gorda , sigue con la autoestima en alta y no tendrás problema



Condimento



Alma



que bueno los felicito por esta iniciativa de verdad muy interesante y de mucha utilidad



sami



¿cúal es el tema hoy?



Condimento



TRATEN DE ESCRIBIR CORTO.....SIMPLIFIQUEN QUE NO QUEDA TIEMPO PARA LEER Y CONTESTAR



JULIANA GALINDO



LAS DIETAS (TODAS) SON PELIGROSAS



Mauro22B



Gracias a Semana.com , a Juliana Galindo y a todos los que colaboraron en este espacio que contribuyó a aclarar las dudas de algunas personas respecto al tema



sanale



stella , un saludo



JULIANA GALINDO



NO HAY QUE QUITAR NINGUN ALMIENTO, POR ESO ESTA LA PIRAMIDE NUTRICIONAL



Mauro22B



Exacto



Dra.GEMPELER



NO TODAS LAS DIETAS SON PELIGROSAS ALGUNAS SON NECESARIAS, PERO SIEMPRE SUPERVISADAS. JULIANA GALINDO



TODO DEPENDE DE LAS PORCIONES QUE SE COMEN



Condimento



gracias a las sras Profesionales



JULIANA GALINDO



JUANITA, SE SUPERVISAN PERO LA IDEA ES QUE EL CUERPO RECIBA DE TODO



Dra.GEMPELER



SI JULIANA, DE ACUERDO HAY QUE COMER DE TODO



STELLA MORENO



SANALE, MANU, JUANITA, UN SALUDO MUY ESPECIAL



Dra.GEMPELER



GRACIAS A USTEDES



DRA. RODRIGUEZ



con muchísimo gusto



STELLA MORENO



GRACIAS A LA REVISTA SEMANA Y A LOS PARTICIPANTES.



Juan



juliana, que pena que insiste pero me gustaria aprender mucho del tema y veo que eres una super experta



Alma



Alma



gracias



MODERADOR



Mauro22B



Pienso que lo importante que es si se va a entrar a algún tratamiento o dieta, este debe ser constantemente supervisado, pero también tratemos de pensar muy bien antes de actuar, lo digo por experiencia, me deje llevar por la depresión y otras cosas y ahora estoy tratando de mejorarme



SKYMASTER



DE NADA



Alma



gracias a ustedes por pensar en sus usuarios



Dra.GEMPELER



GRACIAS A USTEDES. HASTA PRONTO!!