Finanzas



Semana.com: ¿Cuál será su estrategia financiera frente a la construcción y mantenimiento de obras que requiere la ciudad?



Rafael Mario Villa: El municipio de Medellín tiene muy buena solvencia financiera para la construcción de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la ciudad metropolitana, con un presupuesto de 400.000 millones de pesos anuales, en parte provenientes de la gestión de Empresas Públicas de Medellín, la administración tiene como política cero endeudamiento.



Desplazamiento



Semana.com: ¿Cómo manejará el tema del desplazamiento en términos de salud, vivienda y educación?



R.M.V.: El problema de los desplazados requiere una acción conjunta entre Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, liderando el macroproyecto, que tiene como objetivo inicial la atención primaria y como finalidad estimular el retorno a sus tierras de origen.



La administración municipal en convenio con la Red de Solidaridad Social y las demás entidades de los niveles nacional, regional, departamental y local que trabajan el tema del desplazamiento forzado interno, brindarán atención primaria en salud y refugio a los recién llegados. Se impulsará el programa de empadronamiento de los habitantes de Medellín, que tendrá como uno de sus objetivos fundamentales el de identificar el origen, necesidades, problemática y vocación de la población desplazada, destinando recursos para educación, salud, recreación y capacitación para el empleo, esta última herramienta les proporciona la posibilidad de conformar micro y pequeñas empresas, con las cuales puedan subsistir y volver a sus regiones cuando las condiciones de orden público así lo permitan. Como Alcalde buscaré recursos por medio de la Agencia de Cooperación Internacional del Municipio de Medellín para la atención y restablecimiento de esta población, garantizando el monitoreo y evaluación continua de la situación.



Seguridad



Semana.com: ¿Qué estrategia diseñará para el manejo de seguridad en la ciudad?



R.M.V.: Inicialmente desde la Alcaldía pensamos cambiar el concepto de seguridad, que ha sido utilizado erróneamente, creyendo que seguridad significa represión y uso de la fuerza, representadas en la presencia de un miembro de la fuerza pública en cada esquina. Lo que queremos lograr es la integralidad del concepto, no sólo desde el punto de vista de robos, atracos y homicidios, sino pensar en la protección civil o seguridad integral del ciudadano, garantizando eficiencia y calidad en la atención de siniestros, en el combate de incendios, en la atención oportuna de los accidentes de todo tipo.



Hemos diseñado para la ciudad de Medellín un programa fundamentado en la seguridad y tranquilidad ciudadana, abarcando y dando cubrimiento integral a todo tipo de riesgo que pudiera afectarla, denominado Protección Integral de Ciudad, el cual se basa en la identificación de los riesgos potenciales que pueden afectar la ciudad, para desde allí generar la adecuada construcción de posibles alternativas prácticas y eficientes, aplicando el concepto de transversalidad y con la intervención de las diferentes secretarías y áreas del municipio, que deberán trabajar coordinadamente y en forma interdependiente en los temas de educación, prevención, atención y control. Para lo cual se deben establecer indicadores de gestión que permitan evaluar en el tiempo y en el espacio los logros obtenidos.



Semana.com: ¿Qué propuestas nuevas hará frente al tema?



R.M.V.: - Modificación del código municipal de policía: desestimular el uso de la fuerza en el desarrollo de conflictos personales, castigando como delito cualquier forma de violencia.



- Creación de grupos de atención civil.



- Un amplio programa educativo que busque disminuir la agresividad cotidiana.



- Creación del cuerpo de choque o bloque antihomicidios. Con la participación de Fiscalía, DAS, Policía Metropolitana, dirigido por la Secretaría de Gobierno Municipal



- Publicar los nombres y fotografías de los delincuente, en el programa Los Más Buscados, para que la comunidad participe con la identificación.



Semana.com: ¿Ha considerado la idea de aumentar el número de policías en Medellín así como se ha venido planeando en Bogotá?



R.M.V.: La situación de orden público de mi ciudad hace necesario aumentar el número en 3,000 policías profesionales, para que haya un cubrimiento de un policía por 250 personas, que además de la seguridad adquirirán responsabilidades pedagógicas con la población.



Semana.com: ¿En caso de que su respuesta anterior fuera sí, cómo lo financiaría?



R.M.V.: La financiación se haría en un 50 por ciento por parte del Municipio de Medellín y el restante se haría por parte del Gobierno Nacional.



Transporte



Semana.com: ¿Qué hará en torno al problema vial y su atraso de más de 10 años que está ocasionando graves problemas a la ciudad?



R.M.V.: En la gerencia de la ciudad no es estratégico, ni éticamente sostenible que el escaso dinero para la inversión social se dedique a darle vías que sólo puede usufructuar una gran minoría. El desarrollo desmedido de la infraestructura vial, genera su propio incremento del tráfico y por lo tanto; el desarrollo de nuevos proyectos que traerán más tráfico, es una solución perversa.



Inductores del tráfico



La ciudad debe pensarse para concentrarse y no para expandirse. La única solución al desafío de la movilidad en mi ciudad es el transporte masivo. El esfuerzo de la región y de la Nación al realizar el proyecto Metro y el enorme compromiso financiero que asumimos, nos obliga a un estricto Plan de Reordenamiento del Transporte Público posicionándolo como el eje del sistema de transporte de la ciudad.



Semana.com: ¿Qué ha pensado acerca del sistema de Metrocable que se está construyendo en la comuna nororiental? ¿Piensa aplicarlo en otros sitios neurálgicos y de gran concentración poblacional?



Mi apoyo es irrestricto al sistema de Metrocable, como proyecto complementario al sistema de transporte de la ciudad, que tiene como eje principal el Metro, por lo tanto implementaré cinco nuevos sistemas de metrocables, los cuales complementaré con el proyecto de metrotaxis.



Privatización y descentralización



Semana.com: ¿Entre sus métodos para conseguir recursos está la venta de empresas estatales?.



R.M.V.: No concibo la privatización de empresa alguna del Municipio, se realizarán estudios profundos y se implementarán medidas que garanticen la eficiencia y transparencia en la gestión de las mismas.



Parques, clubes y espacio público



Semana.com: ¿Cuál será su postura frente al tema de volver el campo de golf del Club El Campestre, un parque para la zona de El Poblado?



R.M.V.: El Club Campestre debe ser un gran parque, convirtiéndose en un gran pulmón para la ciudad, considerando en esta locación la construcción de un parque temático, con recursos privados, bajo ninguna circunstancia el terreno debe ser comprado por el municipio de Medellín. El proyecto de la construcción de un parque está contemplado en el POT de la ciudad.



Semana.com: ¿Qué va a hacer en materia de otros parques que necesita la ciudad teniendo en cuenta las pocas zonas verdes con que cuenta?



R.M.V.: Se construirán y adecuarán 25 parques, los cuales tendrán a cargo de la comunidad organizada la construcción, el mantenimiento, la recuperación y administración. También se revisarán los contratos actuales para verificar su viabilidad económica, financiera y social. Con el objeto de devolverle a la ciudadanía la función lúdica, recreativa y cultural que deben tener estos espacios de convivencia. Uno de los proyectos más importantes tiene que ver con el parque temático de la Feria de Ganados.



Semana.com: ¿Cuál su política respecto al tema del espacio público?



R.M.V.: Mi ciudad debe pensarse para concentrarse en vez de extenderse, con un espacio urbano deseable para vivir, generador de bienestar con espacios públicos que tengan como filosofía el encuentro de los ciudadanos, una ciudad con naturaleza y elementos propios del entorno, con gente apropiándose de las calles y los espacios públicos; sólo es posible con un cambio de modelo y con una nueva gerencia de lo público.



Mi ciudad será una ciudad pensada para el peatón con aceras amplias que permitan el disfrute y la convivencia.



