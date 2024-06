Avanza la ciencia: paciente recibe la primera vacuna contra el cáncer y así funciona

Hombre recibe la primera vacuna personalizada para tratar el cáncer de colon

Este paciente, que es profesor de educación superior, no presentó en ningún momento síntomas de esta enfermedad, por lo que su diagnóstico lo tomó por sorpresa. Luego de ser informado, fue remitido al Manor Hospital en Walsall, centro médico en el que tuvo que ingresar a sala de cirugía.

Además, aseguró que si funciona, le pondría mucha fe, ya que podría ayudar a muchas personas con el mismo diagnóstico: “A través del potencial de esta prueba, si tiene éxito, puede ayudar a miles, si no millones, de personas, para que puedan tener esperanza y no experimentar todo lo que yo he pasado”, dijo.